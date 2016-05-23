بجنورد پارک بانوان ندارد/ تخصیص ۱۰ میلیار ریال برای احداث بوستان

سیده صبری سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح احداث پارک بانوان در بجنورد از سال ۸۶ از طرف وزارت کشور به تمام استان‌ها ابلاغ شد، اما همچنان بجنورد از داشتن چنین پارکی محروم هست.

وی افزود: پس از ابلاغیه وزارت کشور طرح و بودجه ساخت پارک بانوان در شورای اسلامی شهر بجنورد تصویب شد اما متأسفانه پس از گذشت پنج سال از این موضوع همچنان ساخت این پارک در محل پارک دوبرار اجرایی نشده است.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: برای ساخت پارک بانوان بجنوردی، یک میلیارد تومان اختصاص داده‌شده است.

وی با اشاره به صحبت‌های امام‌جمعه بجنورد در مورد ایجاد پارک بانوان در بجنورد گفت: حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در خطبه‌های نماز جمعه خود به کمبود فضاهای تفریحی برای بانوان بجنوردی اشاره کردند و از شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد درخواست ایجاد پارک برای خانم‌ها را داشتند.

وی اظهار داشت: متأسفانه علاوه بر طرح پارک بانوان، طرح‌های دیگر همانند ستاد توانمندسازی بانوان، بازارچه زنان بی‌سرپرست و غیره ارائه داده‌شده اما به دلیل عدم توجه به نیازهای بانوان به تمام این طرح‌ها رای داده نشد.

سیدی بابیان اینکه بانوان تأثیر نقش بسزایی در سلامت و شادی جامعه دارند گفت: نیمی از قشر جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند، بنابراین برای سلامتی و اوقات فراغت آن‌ها باید برنامه‌های متنوعی را ایجاد کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد خاطرنشان کرد: با فراهم آوردن اوقات فراغت برای بانوان می‌توان از بروز بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه جلوگیری کرد.

همکاری برای برطرف کردن نیازهای بانوان در شورای شهر بجنورد وجود ندارد

عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: با توجه به اینکه کار شورا مشورتی است، اکثر طرح‌های که برای بانوان داده می‌شود به دلیل کم بودن تعداد خانم‌ها مصوب نمی‌شود.

سیدی اظهار داشت: یکی دیگر از اقداماتی که قرار بود برای بانوان بجنوردی انجام شود واگذاری فرهنگ‌سرای شهروند بود اما طی ۱۰ ماه گذشته پس از بهره‌برداری از این فرهنگ‌سرا چنین اقدامی انجام نشد.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: همچنین به مناسبت روز زن طرح عیدی ۱۵۰ هزارتومانی به ۵۰ نفر از بانوان شاغل شهرداری ارائه شد اما تصویب نشد.

وی بابیان اینکه مسائل اقتصادی نسبت به‌سلامت بانوان برای اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد اهمیت بیشتری دارد گفت: در سال ۹۳ استخر شهروند که به مدت یک سال به بانوان اختصاص داشت به دلیل اینکه توجیه اقتصادی برای شهرداری نداشت از حالت اختصاصی برای بانوان خارج شد.

سیدی خاطرنشان کرد: متأسفانه هم‌اکنون پارک مهربانو که به بانوان تعلق داشت، در برخی از ساعت به آقایان نیز اختصاص داده‌شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: اگر باور قلبی به نیازهای بانوان وجود داشت، بسیاری از مشکلات در بجنورد حل می‌شد.