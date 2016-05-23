انتشار چند تصویر قدیمی و جنجالی از هیتلر

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روزنامه‌ میرور، این روزنامه‌ انگلیسی به‌ تازگی چند عکس سیاه‌ و سفید و قدیمی منشتر نشده‌ از آدولف هیتلر را منتشر کرده‌ است که‌ هنوز هم جنجالی است.

این روزنامه‌ انگلیسی چند عکس سیاه‌ و سفید از هیتلر را منتشر کرده‌ است که‌ در آن دیکتاتور سابق آلمان در حال تمرین فن بیان و سخنرانی در سال ۱۹۲۴ است.

زمانی که‌ هیتلر این تمرینات حرفه‌ای و فشرده‌ را انجام می داد، تنها ۳۴ سال داشته‌ و تازه‌ از زندان آزاد شده‌ بود. وی بعد از آزادی تصمیم می گیرد که‌ با غالب شدن بر فن بیان و سخنرانی‌های قدرتمند و نکته‌دار بر مردم و افکار عمومی آلمان مسلط شود، ایده‌ای که‌ کارگر شد و هیتلر با سخنرانی‌ها شگفت انگیز خویش به‌ بالاترین مقام سیاسی این کشور دست یافت و از این رهگذر جنگی خانمانسوز را هم به‌ جهانیان تحمیل کرد.

این عکس‌ها تا به‌ امروز در اسناد محرمانه‌ آلمان نازی طبقه‌ بندی شده‌ بود. گویا هیتلر بشدت نسبت به‌ نشر این عکس‌ها به‌ روزنامه‌های کثیر الانتشار حساس بوده است.

شایان ذکر است که‌ هیتلر در سال ۱۸۸۹ در یک روستای مرزی اتریش متولد شد. پدر وی کارمند گمرک بود و مادرش هم زنی خانه‌دار و متولد شده‌ در خانواده‌ای روستایی بود، اما پسر آنها بعدها آلمان و جهان را با افکار خویش به‌ لرزه‌ در آورد.