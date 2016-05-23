اتمام پروژه محور نوق - بافق در گرو تامین اعتبار است

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه جاده نوق به بافق اظهار کرد: زیرسازی این محور در حوزه استحفاظی کرمان انجام شده اما متاسفانه به دلیل تامین نشدن اعتبار، آسفالت نشده است.

وی ادامه داد: این محور؛ مسیر ارتباطی نوق رفسنجان به بافق یزد بوده که چندین سال پیش از محل اعتبارات ملی در قالب پروژه های ملی و جاده های بیابانی و کویری اعتبار گرفت.

ملانوری با اشاره به اینکه کل این مسیر زیرسازی و تاسیسات جاده ای نیز در این محور احداث شده است، افزود: هم اکنون این محور آماده برای آسفالت است.

وی ادامه داد: آسفالت این پروژه که از محل اعتبارات ملی تامین می شود از سمت استان یزد آغاز شده و کمی نیز از مرز استان کرمان عبور کرده است.

فرماندار رفسنجان تامین نشدن اعتبار را علت توقف این پروژه دانست و افزود: اعتبار ملی در نظر گرفته شده برای این محور تمام شده و باید در سال های بعدی اعتباری برای این منظور در نظر گرفته می شد.

وی عنوان کرد: در سال های اخیر به دلیل مشکلات در بحث اعتبارات و بودجه ها آسفالت قسمت انتهایی این جاده در قسمت استان کرمان انجام نشد.

ملانوری از پی گیری برای تامین اعتبار پروژه گفته شده خبر داد و گفت: در سال ۹۴ اعتبار کمی برای این منظور در نظر گرفته شد و در جریان این کار راه و شهرسازی به دنبال انتخاب پیمانکار است.

وی با ابراز امیدواری برای اتمام عملیات آسفالت محور نوق - بافق در سال جاری، افزود: این پروژه در سفر اخیر رئیس جمهور به استان کرمان به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار شهرستان معرفی شد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: امیدواریم به زودی با تامین اعتبار باقی مانده این پروژه مورد بهره برداری قرار گیرد.

طول محور نوق – بافق ۷۵ کیلومتر است که ۵۵ کیلومتر این محور از سمت یزد آسفالت شده اما ۲۰ کرمان مربوط به استان کرمان با وجود انجام زیرسازی ها تاکنون آسفالت نشده است.