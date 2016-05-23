نمایش ۴۰۰ اثر در نخستین جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی

بهاره شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دبیرخانه نخستین جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی استان فارس در نیمه اول شهریور سال گذشته آغاز شد، عنوان کرد: ۴۰۰ اثر ارسالی برای جشنواره از تمامی ایران به مرحله داوری رسیدند و در نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند.

وی با اعلام اینکه نخستین جشنواره و نمایشگاه ایرانی اسلامی استان فارس ۲۸ اردیبهشت ماه شروع شد، افزود: این نمایشگاه با ۷ کارگاه عملی و سخنرانی همراه گشت.

شفیعی از برپایی کارگاه های عملی در جریان این جشنواره خبر داد و گفت: با حضور استاد دانشگاه خانم موسویان زاده انواع تکنینک های چاپ بر روی مانتو و مشخصات کابردی آن، امیر مرادی کازرونی به بررسی تکنیک های چاپ بر روی مانتو و برندسازی مد و راهکارهای کسب، خانم نیکنام درخصوص رنگ درمانی و رنگ شناسی در لباس پرداختند.

وی گفت: این جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حمایت بنیاد ملی ساماندهی مد و لباس اسلامی ایرانی و همکاری دانشکده فنی دختران و اتاق بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.

بهاره شفیعی از ارسال بیش از ٤٠٠ اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و افزود: از میان این آثار داوری ابتدایی و مقدماتی انجام گرفت که ١٤٠ اثر برای داوری مرحله نهایی انتخاب شد.

وی با بیان اینکه از میان آثار نهایی ٥٠ اثر برای نمایش برگزیده شد، ادامه داد: تعدادی از این آثار به عنوان برگزیده انتخاب شدند که در این جشنواره و طول مدت نمایشگاه به نمایش در می آیند. افزون بر این، عرضه پوشاک اسلامی ایرانی در این نمایشگاه در قالب برخی از غرفه های مستقر در اتاق بازرگانی انجام می گیرد.

شفیعی ازبرگزاری نمایشگاه عکس پوشاک ایرانی و اسلامی در حاشیه این رویداد خبر داد و افزود: تصاویر مانتوهای برگزیده اولین جشنواره مد و لباس استان همزمان به صورت نمایشگاه عکس در اتاق بازرگانی شیراز در معرض عموم قرار گرفته است.