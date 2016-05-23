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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر:

۸۵ درصد جمعیت شهری استان بوشهر از گاز طبیعی برخوردارند

۸۵ درصد جمعیت شهری استان بوشهر از گاز طبیعی برخوردارند

بوشهر - مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: ۸۵ درصد جمعیت شهری استان بوشهر از گاز طبیعی برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از روند گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور توسعه شبکه‌های گازرسانی در استان بوشهر تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و چندین طرح مهم در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به اجرای عملیات گازرسانی به سه شهر و ۲۰۰ روستای استان بوشهر، بیان کرد: اجرا و تکمیل این طرح‌ها در افزایش ضریب پوشش شبکه گاز در سطح استان بوشهر نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

حسینی میزان برخورداری جمعیت شهری استان بوشهر از گاز را در حال حاضر ۸۵ درصد عنوان کرد و ادامه داد: تا پایان امسال با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، ۹۸ درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی از افزایش سرعت اجرای طرح‌های گازرسانی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: گازرسانی به روستاها یکی از اولویت‌های ما در سال جاری است و تلاش داریم که ضریب گازرسانی روستایی به ۷۰ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اجرای بیش از دو هزار و ۵۹۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرهای استان بوشهر، خاطرنشان کرد: گازرسانی به شهرهای کلمه، بوشکان و تنگ ارم در شهرستان دشتستان در دست اجرا است.

کد مطلب 3665359

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