به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شایعه مثل پیچک به نقل و انتقالات و باشگاه ها چسبیده است و هر روز هم بیشتر می‌شود. شایعات بیشتر حول و حوش ستاره‌ها و پدیده‌ها و تیم‌های بزرگ می‌چرخند از ابراهیمی، طارمی، امیری، ترابی و غفوری بگیرید تا برسید به سید جلال حسینی و خسوس و ... .

با این حال از میان همه خبر هایی که تاکنون شنیده شده تنها بیرانوند و خسوس بودند که قراردادی نوشته و ورقه ای را امضا کردند، دیگران به ویژه ستاره‌ها کمی صبر و سبک و سنگین می‌کنند، بازار را می‌سنجند و بعد دنبال تصمیم گرفتن می‌روند.

در واقع بازار امروز نقل و انتقالات مکاره است، جایی است برای محک زدن. تصور کنید استقلالی که مدیر و مربی فصل قبلش را نمی‌شناسد کدام بازیکن را می‌تواند، بخرد، کجا ببرد قرارداد را امضا کند و با کدام بهانه؟

پرسپولیسی که هنوز در انتظار تلاش‌های طارمی نشسته تا ببیند او در نهایت به کجا می‌رود و آیا می رود یا برمی‌گردد می‌تواند دنبال مهاجم دیگری باشد؟ مثلا امروز هیچ دروازه‌بانی تا روشن شدن تکلیف رحمتی با استقلال آیا به این سمت می‌آید و حاضر به مذاکره با استقلال هست؟

ووریا غفوری چطور؟ آیا می‌توان او را استقلالی دانست در حالی که مظلومی خسرو و فخرالدینی را قبول دارد و اگر بماند با همین دو به احتمال زیاد ادامه می‌دهد؟

۹۰ درصد اخبار نقل و انتقالات فعلی یا وجود ندارد، یا هنوز یک تمایل است و یا بازار گرمی برای آینده.