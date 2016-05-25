به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شایعه مثل پیچک به نقل و انتقالات و باشگاه ها چسبیده است و هر روز هم بیشتر میشود. شایعات بیشتر حول و حوش ستارهها و پدیدهها و تیمهای بزرگ میچرخند از ابراهیمی، طارمی، امیری، ترابی و غفوری بگیرید تا برسید به سید جلال حسینی و خسوس و ... .
با این حال از میان همه خبر هایی که تاکنون شنیده شده تنها بیرانوند و خسوس بودند که قراردادی نوشته و ورقه ای را امضا کردند، دیگران به ویژه ستارهها کمی صبر و سبک و سنگین میکنند، بازار را میسنجند و بعد دنبال تصمیم گرفتن میروند.
در واقع بازار امروز نقل و انتقالات مکاره است، جایی است برای محک زدن. تصور کنید استقلالی که مدیر و مربی فصل قبلش را نمیشناسد کدام بازیکن را میتواند، بخرد، کجا ببرد قرارداد را امضا کند و با کدام بهانه؟
پرسپولیسی که هنوز در انتظار تلاشهای طارمی نشسته تا ببیند او در نهایت به کجا میرود و آیا می رود یا برمیگردد میتواند دنبال مهاجم دیگری باشد؟ مثلا امروز هیچ دروازهبانی تا روشن شدن تکلیف رحمتی با استقلال آیا به این سمت میآید و حاضر به مذاکره با استقلال هست؟
ووریا غفوری چطور؟ آیا میتوان او را استقلالی دانست در حالی که مظلومی خسرو و فخرالدینی را قبول دارد و اگر بماند با همین دو به احتمال زیاد ادامه میدهد؟
۹۰ درصد اخبار نقل و انتقالات فعلی یا وجود ندارد، یا هنوز یک تمایل است و یا بازار گرمی برای آینده.
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