حماسه آزادسازی خرمشهر در سایه ایمان به خدا رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید طهایی در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان البرز که صبح دوشنبه در امامزاده محمد(ع) برگزار شد، با اشاره به پیام امام(ره) اظهار کرد: هیچ پیروزی و موفقیتی جز از جانب خداوند صورت نمی گیرد و خرمشهر نیز همین گونه آزاد شد.

وی با بیان اینکه در چنین روزهایی دشمن با پیروزی بخشی از کشور را اشغال کرده و به دنبال این بود که با حمایت کشورهای دنیا، ایران اسلامی را به زانو دربیاورد، افزود: سازماندهی اولیه انقلاب اسلامی نوپا و جوان بود و تجربه سرداران و فرماندهان به اندازه دشمن و یاران آنان بود.

استاندار البرز با بیان اینکه دشمن با امکانات کامل وارد جنگ با ایران شده بود اما ایران شاید دارای بخشی از سلاح ها بود که آن نیز در اختیار نبود، تصریح کرد: خرمشهر با مظلومیت تمام اسیر دشمن شد و دشمن به دنبال پیروزی های بعدی بود و در همین راستا تجهیزات و تسلیحلات مدرنی در اختیار آن قرار می گرفت.

وی گفت: ملت ایران تنها با ایمان به خداوند و برنامه ریزی فرماندهی کل قوا، با دستان خالی به جنگ با دشمن رفتند و جز پیروزی و لقا الهی هدفی نداشتند که با آن سلاح توانستند دشمن را از پای در بیاورند.

طهایی با اشاره به جشن پیروزی پس از آزادسازی خرمشهر، افزود: همه در آن ایام تاجایی که در اختیارشان بود در خدمت جبهه و جنگ بودند و همه نیروها از جمله ارتش، سپاه، شهرداری، نیروها مسلح و سایر ارگان ها حضور داشتند که البته در مقابل امکانات دشمن بسیار اندک بود اما توان رزمی نیروهای کشور سبب پیروزی ما شد.

وی با تاکید بر اینکه توان و ارزش نیروهای ایران بیش از چیزی بود که دنیا تصور می کرد، خاطرنشان کرد: به همین سبب دشمن ناچار به عقب نشینی شد و این رمز پیروزی همیشه بر کشور ایران حاکم است و اکنون که جنگ با دشمن و استکبار جهانی اقتصادی است، با اتحاد و اتفاق و یاری پروردگار می توانیم پیروز میدان باشیم.

​استاندار البرز با اشاره به اینکه حصر اقتصادی شکسته شده و تلاش امت ایران بر این است که در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با اتحاد و قرار گرفتن در حول محور رهبری، شرایط اقتصادی کشور را متحول کنند، بیان کرد: با این امر پیروزی بعدی ما نیز در راه است و امید است در این راه دعای خیر شهدا، بدرقه راهمان باشد تا بتوانیم دسیسه دشمنان را شکست دهیم.