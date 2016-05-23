به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا پیش از ظهر دوشنبه در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان نهاوند که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، گفت: هشت سال دفاع مقدس بهمنزله گنجینه است که باید استخراج شود.
وی ادامه داد: این جمله ارزشمند از امام خمینی(ره) بوده که نشان از عمق وجود ارزشها و فرهنگهای ناب نهفته در این اقیانوس بیکران دارد.
وی گفت: شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با تأسی از سه موضوع ساده زیستی وزندگی زاهدانه، وحدت و انسجام و تبعیت از ولایتفقیه با نثار خون خود امروز امنیت موجود را برای ما به ارمغان آوردند.
بهرام نیا بابیان خاطرهای از سردار شهید محسن امیدی، گفت: این شخصیت گرانقدر مصداق عینی این سه مقوله بود چراکه در شرایط جنگ اهواز و خوزستان و گرمایی بیشازحد از کمترین امکانات بهره میبرد وزندگی زاهدانهای داشت.
وی گفت: در آن زمان این سردار رشید میگفت که آنچه مهم بوده وحدت و انسجام است چراکه وقتی تقوا و وحدت و انسجام میان برادران حاکم باشد آنکسی باارزشتر است که باتقواتر باشد.
منتخب مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه شاهکلید حفظ نظام چیزی جز تبعیت از ولیفقیه نیست، گفت: اطاعت امر در مواقع سخت و حساس بسیار دشوار است و آنچه موجب پیروزی انقلاب شده وحدت کلمه و وجود اتفاقنظرها بوده است.
وی با اشاره به اینکه اختلافنظرها خوب است ولی در مواقعی باید به خاطر منافع مردم و انقلاب از آنها چشمپوشی کنیم، گفت: یکی از مصادیق مردمسالاری دینی انتخابات بوده که قله این انتخابات، انتخاب ریاستجمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
بهرامی نیا بابیان اینکه مجلس جدید در هشتم خردادماه شروع به فعالیت میکند، گفت: آنچه مورد توجه همه ما قرار دارد نصب العین قرار دادن فرمایشات شهدا و مقام معظم رهبری برای منافع مردم است.
وی تصریح کرد: آنچه موجب دوام و قوام شهرستان خواهد شد چیزی جز همدلی و همزبانی مردم و مسئولان نخواهد بود.
وی بابیان اینکه مردم را باید ولینعمت خود بدانیم، گفت: نهاوند از قافله توسعه عقبمانده است و یکی از عوامل آن نیز همراه نبودن مسئولان با یکدیگر است.
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