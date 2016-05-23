تعامل همه جانبه با نماینده شهرضا و دهاقان یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی صبح دوشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا اظهار کرد: سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر به عنوان یک روز به یاد ماندنی در حافظه تاریخی ملت ایران بیانگر فرمایش حکیمانه امام خمینی (ره) در خصوص اینکه آزادی خرمشهر، فتح خاک نیست بلکه فتح ارزش های اسلامی است، است.

وی افزود: مدیریت هوشمندانه و با درایت عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی در دو مرحله برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی این رویداد بزرگ را به عنوان حماسه ای ماندگار در تاریخ این دو شهرستان به ثبت رساند.

امام جمعه شهرضا با بیان اینکه پس از اتمام فرآیند برگزاری انتخابات عرصه رقابت باید به فضای رفاقت و هم دلی تبدیل شود، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب از حفظ انسجام بین قوا به عنوان یک اصل مهم و سازنده یاد می کنند و بدون شک هرگونه تلاش برای تضعیف این اصل مهم، یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان سابق شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تلاش های گسترده ای برای توسعه این دو شهرستان داشته اند، متذکر شد: فرهنگ تجلیل از خدمت گذاران ماندگار باید در سطوح مختلف جامعه ترویج شود.

یعقوبی با بیان اینکه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از هفته آینده فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز می کند، افزود: براساس وظیفه باید از مجموعه مسئولان و دست اندرکاران امر تقاضا داشته باشیم که حداکثر تعامل و هم افزایی را با نماینده مردم شهرضا و دهاقان به منظور تسریع در تحقق توسعه و تعالی این دو شهرستان داشته باشند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام مهدی رضوانی امام جمعه دهاقان در سخنانی با بیان اینکه حضور مردم در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور محسوب می شود، اظهار کرد: مردم به عنوان مهم ترین سرمایه های این مملکت در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجاهدانه حاضر بوده اند و باید با خدمت گذاری شایسته قدردان این ایثارگری ها باشیم.

وی افزود: فرصت حضور در عرصه خدمت به مردم بسیار کوتاه است و برهمین اساس باید مجموعه مدیران مئسولان با درایت و هوشمندی لازم از اخذ تصمیمات عجولانه و مخرب پرهیز داشته باشند.

امام جمعه دهاقان با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و نخبه در عصر کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان داشت: بی شک این اصل مهم باید در دستور کار مسئولان امر باشد.