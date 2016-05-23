مدیران انجمن سینمای جوانان ایران از خبرگزاری مهر بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به همراه سعید توکلیان معاون فرهنگی و آموزشی و سهیلا عسگری مدیر روابط عمومی این انجمن پیش از ظهر امروز دوشنبه سوم خرداد از خبرگزاری مهر بازدید کردند.

در این بازدید سعید صدرائیان مدیرکل اخبار داخلی و محسن محمدی مدیر روابط عمومی خبرگزاری مهر توضیحاتی را درباره چگونگی تولید و انتشار اخبار ارائه کردند.

همچنین در ادامه این بازدید فرخنده‌کیش و همراهان در نشستی به بیان برنامه‌های آتی انجمن در سال ۹۵ پرداختند. فرخنده کیش در این گفتگو ضمن اشاره به برنامه‌های انجمن در حوزه آموزش سینما به ارائه جزئیات برنامه تولید ۳۰۰ فیلم کوتاه حرفه‌ای پرداخت.

فرخنده کیش در بخشی از این گفتگو اظهار کرد: با توجه به کمبود بودجه‌ای که برای انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۹۴ پیش آمد رییس سازمان سینمایی کشور تصمیم به اختصاص بودجه‌ای جداگانه برای شناسایی و تولید ۳۰۰ فیلم کوتاه حرفه‌ای گرفت.

وی افزود: باید نهادهای دولتی و جریان‌های سینمایی کشور به فیلم کوتاه به عنوان پایه سینمای ملی توجه جدی داشته باشند. متاسفانه بسیاری از فیلمسازان کوتاه فیلم اول خود را بدون گرفتن دستمزد و حتی با فراهم کردن عوامل تولید رایگان کار می‌کنند و این روش بسیار خطرناکی است. ما باید امکانی را فراهم کنیم تا این فیلمسازان در شرایط سالم بتوانند به تولید خود فکر کنند.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران ادامه داد: بودجه‌ای که سازمان سینمایی برای تولید ۳۰۰ فیلم در نظر گرفته قرار است در سال‌های آینده نیز تداوم پیدا کند و من از این بابت از حجت‌الله ایوبی کمال تشکر را دارم.

فرخنده کیش همچنین به آموزش مخاطبان عام سینما اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های انجمن برپایی کارگاه‌های آموزشی در دفاتر استان‌ها برای خانواده‌ها با عنوان «آموزش شناخت سینما» است. با برپایی این کارگاه‌ها ما قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اهداف خود در کنار تولید فیلم یعنی آموزش و تربیت مخاطبان فرهیخته نیز برسیم.

مشروح این نشست متعاقبا منتشر می‌شود.