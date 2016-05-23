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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

آغاز تمرینات هاکی بازان البرز پس از ۳سال/اعتراض‌ها نتیجه داد

آغاز تمرینات هاکی بازان البرز پس از ۳سال/اعتراض‌ها نتیجه داد

کرج- به دنبال اعتراض های صورت گرفته از سوی مسئولان هیئت هاکی البرز شرایط سخت افزاری برای آغاز تمرینات تیم های منتخب این استان سرانجام مهیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی هاکی پس از حضور در لیگ برتر سال ۹۲ فعالیتی در این رشته نداشتند و به نوعی این هیئت ورزشی تعطیل شده بود.

موضوعی که مورد انتقاد و گلایه مسئولان هیئت ورزشی هاکی در استان قرار گرفت و از سوی مقابل موجب واکنش متولیان ورزش استان البرز شد.

خوشبختانه با انعکاس این گلایه ها در رسانه های گروهی به خصوص خبرگزاری مهر از هفته گذشته تمرینات تیم های دختران و پسران هاکی البرز با اختصاص سالن شروع شده است.

دبیر هیئت هاکی استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از نزدیک به ۳ سال رکود و تعطیلی هاکی خوشبختانه توانستیم شرایط برای احیا دوباره این ورزش را در سال ۹۵ فراهم کنیم.

پژمان گودرزی افزود: اداره کل ورزش وجوانان استان برخی ساعت های خالی سالن های مختلف شهر کرج را در اختیار ما قرار داده است و ما نیز فراخوان لازم را برای حضور دوباره فعالان این ورزش داده ایم.

وی با بیان اینکه در ۲ بخش دختران و پسران تمرینات شروع شده است گفت: نیاز به کمی زمان داریم تا تمام ظرفیت های موجود استان را دوباره گردهم جمع کنیم و در این خصوص رایزنی های لازم را شروع کرده ایم.

دبیر هیئت هاکی استان البرز تصریح کرد: سهمیه حضور در لیگ برتر کشور را داریم و تلاش می کنیم با جذب حامی مالی در فصل جدید تیم البرز را شرکت دهیم.

گودرزی در پایان با تاکید براینکه مربیان و هاکی بازان خوبی در استان داریم گفت: امیدوارم بتوانیم تیمی شایسته را در لیگ برتر تدارک ببینیم و بار دیگر در این ورزش جایگاه گذشته خودمان را به دست آوریم.

کد مطلب 3665591

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