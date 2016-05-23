به گزارش خبرنگار مهر، اهالی هاکی پس از حضور در لیگ برتر سال ۹۲ فعالیتی در این رشته نداشتند و به نوعی این هیئت ورزشی تعطیل شده بود.

موضوعی که مورد انتقاد و گلایه مسئولان هیئت ورزشی هاکی در استان قرار گرفت و از سوی مقابل موجب واکنش متولیان ورزش استان البرز شد.

خوشبختانه با انعکاس این گلایه ها در رسانه های گروهی به خصوص خبرگزاری مهر از هفته گذشته تمرینات تیم های دختران و پسران هاکی البرز با اختصاص سالن شروع شده است.

دبیر هیئت هاکی استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از نزدیک به ۳ سال رکود و تعطیلی هاکی خوشبختانه توانستیم شرایط برای احیا دوباره این ورزش را در سال ۹۵ فراهم کنیم.

پژمان گودرزی افزود: اداره کل ورزش وجوانان استان برخی ساعت های خالی سالن های مختلف شهر کرج را در اختیار ما قرار داده است و ما نیز فراخوان لازم را برای حضور دوباره فعالان این ورزش داده ایم.

وی با بیان اینکه در ۲ بخش دختران و پسران تمرینات شروع شده است گفت: نیاز به کمی زمان داریم تا تمام ظرفیت های موجود استان را دوباره گردهم جمع کنیم و در این خصوص رایزنی های لازم را شروع کرده ایم.

دبیر هیئت هاکی استان البرز تصریح کرد: سهمیه حضور در لیگ برتر کشور را داریم و تلاش می کنیم با جذب حامی مالی در فصل جدید تیم البرز را شرکت دهیم.

گودرزی در پایان با تاکید براینکه مربیان و هاکی بازان خوبی در استان داریم گفت: امیدوارم بتوانیم تیمی شایسته را در لیگ برتر تدارک ببینیم و بار دیگر در این ورزش جایگاه گذشته خودمان را به دست آوریم.