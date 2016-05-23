دفاع از حریم اهل بیت(ع) خط مقدم ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی در همایش مهدویت در مسجد محدثین بابل، ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهدای مدافع حرم که با رشادت های خود اجازه ندادند خاندان پیامبر(ص) بار دیگر به اسارت بروند، اظهارداشت: رهبر انقلاب در پنج سال گذشته فرمودند باید از بشار اسد و جبهه مقاومت حمایت کنیم و آنها پیروز می شوند .

وی افزود: امروز بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدند که پیش بینی رهبر انقلاب(ع) درست بوده است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: عظمت ایران اسلامی که به برکت خون شهداء، اعتقاد مردم و اخلاص امام و رهبری فراهم شده است دشمن را در سوریه، یمن، لبنان و عراق زمین گیر کرده است.

وی اظهارداشت: دشمنان قسم خورده ایران اسلامی از قدرت نظامی این کشور وحشت دارند و امروز به بهانه برجام می خواهند از قدرت نظامی ایران بکاهند.

حجت الاسلام محمدی در ادامه این را هم گفت که کشورهای استکباری که خود مجهز به پیشرفته ترین سلاح های هسته ای می باشند، ملتی را که می خواهند از خود دفاع کند، نمی تواننداز داشتن سلاح منع کند و ما باید با تمام قدرت بنیه دفاعی خود را ارتقاء دهیم.

وی افزود: عده ای در کشور معتقدند که ما یا باید با آمریکا کنار بیائیم و یا اینکه مشکلات موجود را تحمل کنیم اما مقام معظم رهبری راه سومی را مطرح کردند و آن هم اقتصاد مقاومتی است که ما بدون هیچ کشوری می توانیم مشکلات خود را حل کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: با ظهور حضرت ولی عصر(عج) حادثه مهمی در تاریخ بشر رخ خواهد داد که تمام پیامبران وعده آن را داده بودند.

وی ادامه داد: علاوه بر آیات متعدد قرآن حدود سه هزار حدیث وجود دارد که انقلاب و ظهور حضرت مهدی(ع) را وعده می دهد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه نشانه های انقلاب امام زمان(ع) را برقراری قسط و عدل در جهان دانست و بیان کرد: زمانی این عدالت برقرار می شود که جهان از ظلم و نابرابری پر شده است.

وی گفت: در زمان غیبت وظیفه ای برعهده منتظران ظهور است که آماده کردن خود با اقدامات امام زمان (ع) همانند گسترش امر به معروف و نهی از منکر، کوشا بودن در حفظ دین، فراهم کردن آمادگی های نظامی برای مبارزه و اطاعت از ولی فقیه از جمله اقداماتی است که منتظران ظهور باید انجام دهند.

انتظار فرج در رفتار و عمل مشهود باشد

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه برای ظهور امام زمان (عج) دعا کنید تا جهان بشریت را از گمراهی نجات دهد، گفت: دعا کردن برای ظهور امام زمان (عج) فقط صرف دعا کردن نباشد بلکه باید در رفتار و عمل خود را منتظر نشان دهیم.

همچنین، حجت الاسلام علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم استغاثه به امام زمان(عج) در امامزاده عباس (ع) مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه شب نیمه شعبان را قدر بدانید چون این شب با شب های قدر برابری می‌کند، گفت: شب نیمه شعبان بعد از شب‌های قدر از جایگاه بالایی برخوردار بوده و برکات زیادی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه برای ظهور امام زمان (عج) دعا کنید تا جهان بشریت را از گمراهی نجات دهد، تصریح کرد: دعا کردن برای ظهور امام زمان (عج) فقط صرف دعا کردن نباشد بلکه باید در رفتار و عمل خود را منتظر نشان دهیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه بعضی‌ها برای رفع مشکلات شخصی خود برای ظهور امام زمان (عج) دعا می‌کنند، ادامه داد: باید دعا کنیم امام زمان (عج) ظهور کنند و ما یکی از یاران اصلی ایشان باشیم.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: ما باید در رفتار، گفتار و اخلاق خود هر لحظه منتظر ظهور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) باشیم و زندگی ما باید بر اساس میل آن حضرت باشد.

وی با بیان اینکه برای دیگران دعا کنید چون دعا کردن برای غیر از خود ثواب بسیاری دارد، بیان کرد: برای مردم و برای گرفتاری‌های همه مسلمانان و شیعیان جهان دعا کنید.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف با اشاره به اینکه در بعضی روایات آمده شب‌های قدر ماه رمضان برای پیامبران بوده و شب نیمه شعبان برای ائمه(ع) است، ادامه داد: توصیه شده شب نیمه شعبان را احیا نگه داریم و یکی از معتبرترین روایات برای زیارت امام حسین (ع) شب زنده داری، دعا خواندن، راز و نیاز با خداوند در نیمه شعبان است.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه دعای کمیل یکی از اعمال مخصوص شب نیمه شعبان است و فضیلت فراوانی دارد، عنوان کرد: مردم مظلوم عراق، فلسطین، سوریه، افغانستان و لبنان نیازمند دعای خیر ملت ایران هستند.

وی با بیان اینکه امامزاده عباس (ع) ساری از بزرگان و از اولاد ائمه(ع) و مورد احترام و توجه است، یادآور شد: سال ۱۳۵۱ خود بنده مستقیم از آیت الله جوادی در خصوص کرامات این امامزاده شنیدم که یک خانمی به علت بیماری از سوی پزشکان در قم جواب شده بود اما با توسل به امامزاده عباس (ع) ساری شفا پیدا کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه در پایان خطاب به مردم استان مازندران گفت: قدر و منزلت جایگاه امامزادگان و به خصوص امامزاده واجب التعظیم امامزاده عباس (ع) ساری را بدانید