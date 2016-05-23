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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین:

کامیون خاور با ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در قزوین توقیف شد

کامیون خاور با ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در قزوین توقیف شد

قزوین- جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین از کشف ۵۰۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق خارجی در استان خبر داد.

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش اسفروربن شهرستان تاکستان پس از کسب خبر از منابع مردمی  وانجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه کامیون خاور حامل کالای قاچاق در محور اسفرورین مطلع  و با عزیمت به محل مورد نظر، کامیون را  شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی ازخودرو توقیف شده تعداد ۲۵۴۷ ثوب البسه زنانه، ۱۷۰ جفت کفش خارجی، ۵۵۲ عدد لوازم آرایشی اقلام خارجی کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین  ارزش ریالی اقلام کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد : خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

 

کد مطلب 3665671

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