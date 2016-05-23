کامیون خاور با ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در قزوین توقیف شد

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش اسفروربن شهرستان تاکستان پس از کسب خبر از منابع مردمی وانجام اقدامات اطلاعاتی از تردد یک دستگاه کامیون خاور حامل کالای قاچاق در محور اسفرورین مطلع و با عزیمت به محل مورد نظر، کامیون را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی ازخودرو توقیف شده تعداد ۲۵۴۷ ثوب البسه زنانه، ۱۷۰ جفت کفش خارجی، ۵۵۲ عدد لوازم آرایشی اقلام خارجی کشف و راننده آن را دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین ارزش ریالی اقلام کشف شده را ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد : خودروی توقیف شده به پارکینگ منتقل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.