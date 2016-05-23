برخی مدیران کم لطفی می کنند/میزبانی خرمشهر پیشنهاد هیات رئیسه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد انتقادهایی که در مورد برگزاری فینال جام حذفی در شهر خرمشهر گفت: برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر تصمیمی بود که اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ گرفتند. در هیات رئیسه افرادی نظیر مهدی تاج، امیر عابدینی، علی کاظمی، حاج جعفری حضور داشتند. من و ساکت هم در این جمع حضور داشتیم اما در کمال تعجب می بینیم که برخی از مدیران باشگاه ها کم لطفی می کنند و می گویند افرادی چنین تصمیمی گرفته اند که فهم فوتبالی ندارند. آیا افرادی که نام بردم فهم فوتبالی ندارند؟! این افراد استخوان خردکرده های فوتبال ما هستند. از نماینده مدیران باشگاه ها تا نماینده روسای هیات های فوتبال در این تصمیم نقش داشته اند.

وی ادامه داد: متاسفانه آقای سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ورزشگاه خرمشهر را با کنایه با ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا مقایسه می کند سوال من این است آیا باشگاه های ما هم امکاناتی مثل باشگاه بارسلونا دارند؟

بهروان با اشاره به برگزاری فینال جام های حذفی در کشورهای اروپایی در یک ورزشگاه خاص گفت: ۱۶۵ سال است که فینال جام حذفی انگلیس در ورزشگاه ویمبلی برگزار می شود. فینال جام حذفی ایتالیا سال هاست در ورزشگاه المپیک رم و جام حذفی فرانسه در ورزشگاه استادوفرانس برگزار می شود. جام حذفی ما هم که به نام آزادسازی خرمشهر است مصوب شده که در شهر خرمشهر برگزار شود. اینکه برخی آقایان کم لطفی می کنند و می گویند فوتبال را به جنگ تحمیلی ودفاع مقدس ارتباط ندهید اما آیا مردم خرمشهر برای دفاع از آب و خاک این مرز و بوم شهید نشدند؟ آیا فوتبال و ورزش ما و حتی تماشاگران فوتبال که از مردم همین کشور بوده اند در آزادسازی خرمشهر نقش نداشته اند؟

وی افزود: ورزشگاه خرمشهر هم برای برگزاری فینال جام حذفی مناسب است. خود من در سال ۹۵ سه بار از این ورزشگاه بازدید کرده ام. در سازمان لیگ کارگروهی برای برگزاری مناسب جام حذفی در خرمشهر برگزار شده است.

بهروان با اشاره به انتقاد از گرمی هوا در زمان برگزاری فینال جام حذفی گفت: باشگاه ذوب آهن در امارات که آب و هوایش شبیه به خرمشهر است به مصاف حریف اماراتی رفت. آیا اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه ذوب آهن را ملزم می کرد که در ورزشگاه خرمشهر به میدان برود اعتراضی داشت؟ ضمن اینکه شرایط برگزاری مسابقه فینال برای هر دو تیم استقلال و ذوب آهن یکسان است. حالا که سازمان لیگ در حرکتی ارزشی برای تجلیل از شهدای گرانقدر دفاع مقدس و دلاورمردان آزادسازی خرمشهر اقدام به برگزاری فینال در خرمشهر می کند چرا مدام اعتراض می کند؟ در ضمن سازمان لیگ این مسابقه را در زیر نور و ساعت ۲۱ شب برگزار می کنیم.شرایط برای برگزاری مسابقه فینال هم به طور کامل مهیاست و حتی تلویزیون های شهری برای تماشاگرانی که نتوانند به ورزشگاه بیایند در نظر گرفته شده است.

وی افزود: باشگاه ذوب آهن نسبت به هتل در آبادان هم انتقاد کرده در حالیکه فاصله آبادان تا خرمشهر فقط ۵ کیلومتر است. در ضمن تیم صنعت نفت آبادان هم به لیگ برتر صعود کرده و این شهر امکانات لازم را برای تیم های لیگ برتری دارد. سوال اینجاست فاصله هتل ها در اصفهان تا ورزشگاه فولادشهر حدود ۵۰ کیلومتر است. فینال جام حذفی را هم نمی توانستیم ۱۰ خرداد ماه برگزار کنیم زیرا روز فیفاست. برنامه مسابقات را هم از ماه ها پیش به باشگاه ها داده بودیم و باشگاه ها به طور کتبی با این برنامه موافقت کرده اند.

بهروان با اشاره به تقدیر از ۵ ملی پوش ادوار مختلف فوتبال خوزستان در جریان فینال حذفی گفت: از عبدالمجید بشکار، عبدالرزاق خادم پیر، هوشنگ مرادی، سید محمد علوی و جلال کاملی مفرد تجلیل خواهد شد.