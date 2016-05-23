شایعه استعفای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز/ ناامیدی بخش خصوصی

خبرگزاری مهر – استان‌ها، هادی فتحی: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی هر استان و کشور از گذشته های دور تاکنون محلی برای رفع مشکلات این بخش بوده و همواره اگر قرار باشد بازرگانی و اقتصاد استانی رشد کند باید از اتاق بازرگانی آغاز کرد.

در این میان استان فارس دارای قدیمی ترین مجموعه اقتصادی خصوص در کشوراست که همواره مورد نگاه بود و در انتخابات گذشته هیئت نمایندگان اتاق نیز گروه ۱۵ نفره با رای اعتماد اعضای اتاق انتخاب شدند.

این انتخاب در مرحله اول شیرین بود زیرا زمانیکه یک لیست کامل با رای اعتماد مواجه شود به طور حتم دیگر نباید اختلافی در میان آنها وجود داشته باشد وهمگان باید به دنبال رسیدن به روزهای خوش باشند به خصوص اینکه این اتفاق با روزهای ایجاد ارتباط با جهان نیز همراه شد.

اما طی حدود ۱.۵ سال گذشته از فعالیت های اتاق شیراز نه تنها تغییراتی مشاهده نشد حتی حرکتی روبه جلو نیز اتفاق نیفتاد هرچند که تاکیدات استاندار فارس نیز بر حرکت و تلاش بیشتر بخش خصوصی بود.

پس از برجام موقعیت مناسبی برای بخش خصوصی کشور فراهم شد و گروه های مختلف تجاری وارد کشور شدند اما در این زمان نیز اتاق بازرگانی شیراز نتوانسته از این فرصت بسیار بزرگ استفاده کند و تاکنون گروه های اقتصادی را به شیراز راهنمایی و پتانسیل ها را معرفی کند.

شایعه استعفای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز

در این میان طی چند روز گذشته موضوع استعفای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز نیز به گوش رسید هرچند که در این خصوص هیچکدام از اعضای هیئت رئیسه صحبت نمی کنند.

یکی از اعضای هیئت رئیسه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: از اینکه کسی استعفا داده باشد اطلاعی ندارم اما از میان این ۵ نفر حتی اگر سه نفر هم استعفا دهند مجموعه تغییر نخواهد کرد بلکه انتخابات برای همان سه نفر برگزار می شود.

وی تاکید کرد: طی حدود دو سال گذشته ما تلاش خود را برای رونق بخشی به اقتصاد استان فارس انجام داده ایم و امروز هم برای سربلندی فارس از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم.

یکی دیگر از افراد هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز نیز در خصوص استعفای هیئت رئیسه افزود: اطلاعی از استعفا ندارم اما اگر برای بهبود وضعیت بخش خصوصی باشد جای نگرانی نیست زیرا نتوانستیم برای بخش خصوصی استان کاری انجام دهیم.

خدمات اتاق بازرگانی برای افراد خاص است

اما یکی از فعالین بخش خصوصی استان فارس که نخواست نامی از وی برده شود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هیچ حرکتی برای بهبود وضعیت بخش خصوصی استان فارس طی دو سال گذشته مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: گروه های خاص می توانند از خدمات اتاق استفاده کنند و اکثریت نمی توانند خدماتی را دریافت کنند و این نقطه ضعف بسیار بزرگی است زیرا در انتخابات تمامی اعضا حضور داشتند و باید با گذشت دو سال شاهد تغییرات در وضعیت اقتصادی استان در بخش خصوصی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سه روز گذشته که موضوع استعفای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز مطرح شده اکثر اعضا از این مهم اظهار بی اطلاعی می کنند و یا اینکه تمایلی به حرف زدن در این خصوص ندارند.