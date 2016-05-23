الهام برنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری و آمادگی مقابله با بیماری تب برفکی و طاعون نشخوارکنندگان، اکیپی از محیط بانان ضمن پایش فیزیکی و خارج کردن دامهای بدون گواهی بهداشتی از منطقه، آبشخورهای منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد را پاکسازی و ضدعفونی کردند.

وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیردار بوده و نشخوارکنندگان را مبتلا می کند گفت: ویروس عامل این بیماری از مقاومترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه این ویروس از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم ترشحات، جانداران ناقل و ناقلان بی جان مانند ابزار کار، خودرو حمل دام و ... منتقل می شود گفت: یکی از راههای انتقال به وحوش استفاده از آبشخور و علوفه آلوده بوده و به همین منظور ضدعفونی کردن آبشخورها و خروج دام از زیستگاههای حیات وحش در دستور کار قرار دارد.

برنا اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات در خصوص پیشگیری از بیماری ها در حیات وحش، واکسیناسیون دامهای اهلی به ویژه در مناطق همجوار زیستگاههای حیات وحش و آموزش دامداران است.

علیرضا رحیمی رئیس منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد نیز در این رابطه گفت: این پایش به مدت سه روز در ارتفاعات منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد طول کشیده و آبشخورهای طبیعی و فصلی سطح منطقه برابر دستورالعمل مربوطه ضدعفونی شدند.

وی در ادامه افزود: تعدادی دامدار که دامهای خود را به صورت غیرمجاز به ارتفاعات برده بودند را از منطقه خارج و صورت جلسه تخلف تنظیم شده و به زودی به مراجع قضایی معرفی می شود.

رئیس منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد گفت: مخازنی که دامداران برای آب کردن برف چال ها جاسازی کرده بودند معدوم و از محل خارج شد.

رحیمی اظهار داشت: مشاهده مستقیم و بررسی ردپاها نشان دهنده وضعیت خوب وحوش منطقه است.