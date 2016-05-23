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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مقابله محیط‌زیست با تب برفکی در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد

مقابله محیط‌زیست با تب برفکی در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد

خرم آباد- معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از مقابله محیط زیست با بیماری تب برفکی در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد خبر داد.

الهام برنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری و آمادگی مقابله با بیماری تب برفکی و طاعون نشخوارکنندگان، اکیپی از محیط بانان ضمن پایش فیزیکی و خارج کردن دامهای بدون گواهی بهداشتی از منطقه، آبشخورهای منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد را پاکسازی و ضدعفونی کردند.

وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و به شدت واگیردار بوده و نشخوارکنندگان را مبتلا می کند گفت: ویروس عامل این بیماری از مقاومترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت است.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با بیان اینکه این ویروس از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم ترشحات، جانداران ناقل و ناقلان بی جان مانند ابزار کار، خودرو حمل دام و ... منتقل می شود گفت: یکی از راههای انتقال به وحوش استفاده از آبشخور و علوفه آلوده بوده و به همین منظور ضدعفونی کردن آبشخورها و خروج دام از زیستگاههای حیات وحش در دستور کار قرار دارد.

برنا اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات در خصوص پیشگیری از بیماری ها در حیات وحش، واکسیناسیون دامهای اهلی به ویژه در مناطق همجوار زیستگاههای حیات وحش و آموزش دامداران است.

علیرضا رحیمی رئیس منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد نیز در این رابطه گفت: این پایش به مدت سه روز در ارتفاعات منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد طول کشیده و آبشخورهای طبیعی و فصلی سطح منطقه برابر دستورالعمل مربوطه ضدعفونی شدند.

وی در ادامه افزود: تعدادی دامدار که دامهای خود را به صورت غیرمجاز به ارتفاعات برده بودند را از منطقه خارج و صورت جلسه تخلف تنظیم شده و به زودی به مراجع قضایی معرفی می شود.

رئیس منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد گفت: مخازنی که دامداران برای آب کردن برف چال ها جاسازی کرده بودند معدوم و از محل خارج شد.

رحیمی اظهار داشت: مشاهده مستقیم و بررسی ردپاها نشان دهنده وضعیت خوب وحوش منطقه است.

کد مطلب 3665706

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