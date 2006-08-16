حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، تجميع انتخابات در كشور را امري مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: دليل اصلي تجميع انتخابات كاهش هزينه هايي در جنبه هاي مختلف است كه مهمترين آن كاهش هزينه سياسي و مديريتي است.

نماينده اسلام آباد غرب با بيان اينكه بلاتكليفي قبل و بعد از انتخابات در كشور امور را معطل خود مي كند، گفت: حضور هر ساله مردم در انتخابات، نوعي خستگي را براي آنان به دنبال دارد كه اگر انتخابات با هم برگزار شود مردم با انگيزه و شور بيشتري در انتخابات شركت خواهند كرد.

فلاحت پيشه تصريح كرد: همه اين موارد نياز تجميع انتخابات را به دنبال دارد. بنابراين اصل بحث تجميع انتخابات مثبت است اما اينكه كدام يك بايد با هم برگزار شود نيازمند بحث كارشناسي است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: درصورت تجميع انتخابات پيچيدگي هايي وجود دارد كه نقايص را بايد تحمل و با پذيرش برخي از اين نقايص اصل موضوع را دنبال كرد. در آينده نمي توان اين شرايط را ادامه داد و نمي توان هر سال در هر حوزه اي از انتخابات به ويژه رياست جمهوري تعلل و بلاتكليفي و ضعف هاي انتخاباتي كه با نوعي ابهام و ضعف در كار و مديريت به همراه خواهد داشت، مواجه باشيم.

وي درخصوص تغيير مرجع نظارت بر انتخابات شوراي شهر كه در لايحه نظام جامع انتخاباتي در نظر گرفته شده ، گفت: مهمترين مرجع نظارتي در كشور شوراي نگهبان است كه البته در نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به چند دليل در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس راي نياورد. شوراي نگهبان نيز مغايرت اين نظارت با قانون اساسي را اعلام كرده است.

فلاحت پيشه افزود: در موارد ديگر انتخابات، مرجع نظارت همواره شوراي نگهبان بوده است و نيروها و امكانات لازم را نيزبراي انجام اين نظارت دارا است.

نماينده اسلام آباد غرب با اشاره به تغييرات در شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان در رياست جمهوري خاطرنشان كرد: تغييرات گنجانده شده در لايحه بايد در مجلس مورد بحث كارشناسي قرار گيرد. در نهايت درخصوص انتخاب شوندگان و شرايطي كه براي ان در نظر گرفته شده توافقي ميان آنچه در لايحه آمده و آنچه در زمان فعلي به آن عمل شده ، صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: به عنوان مثال در انتخابات رياست جمهوري اخير 1014 نفر ثبت نام كردند و رسانه ها تبليغات منفي زيادي عليه انتخابات رياست جمهوري ارائه دادند كه كاملا كاذب بود. بنابراين بايد به سمتي برويم كه كساني كه داراي صلاحيت هستند براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري با هيچ منعي مواجه نشوند و موضوع انتخابات در انحصار احزاب و جناح ها قرار نگيرد.

فلاحت پيشه تجميع انتخابات را موجب افزايش مشاركت مردم دانست و اظهارداشت: برگزاري انتخابات در هر دو سال، باعث افزايش شور و انگيزه بيشتر براي شركت مردم خواهد شد و دو انتخابات اثر متقابلي بر هم خواهند گذاشت.