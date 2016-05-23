چانه زنی سیاسی با آزادسازی خرمشهر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان دانشگاه نیروی دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به دسیسه دشمنان در ابتدای شکل‌گیری انقلاب خاطرنشان کرد: همه دنیا آمدند تا در پشت سر دشمن، این انقلاب نوپا را در سالهای اول شکل‌گیری آن دچار مشکل کنند اما عزت رزمندگان و فرامین حضرت امام و رشادت‌های همه ایرانیان تمام سناریوهای نظامی و تحریمی دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی افزود: برگ تاریخ آزادسازی خرمشهر و قطعه سالهای دفاع مقدس همواره با تارک و کالبد انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌درخشد و امروز همان رشادت‌ها و عزت رزمندگان باعث اقتدار نظام شده و همین عزت پشتوانه امروز نظام در چانه‌زنی‌های دیپلماسی گردیده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان نوشهر خاطرنشان کرد: خوشبختانه با درایت‌های دولت تدبیر و امید، افق‌های رشد اقتصادی کشور در حال افزایش است و بر اقتدار نظام در حوزه اقتصاد نیز افزوده‌شده است.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی حضرت امام (ره) نوشهر گفت: سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر روز سرنوشت‌ساز و مؤثر در انقلاب و استقرار بوده است.

امیر دریادار دوم خرداد حکیمی با اشاره به راهبرد دشمن بعثی تصرف سه‌روزه خوزستان بود و تصور شکستن بدنه ارتش در سر داشت عنوان داشت: راهبرد دشمن بعثی از همان ابتدا با شکست مواجهه شد.

وی افزود: کشوری که با تحریم مواجه بود با استفاده از ظرفیت انقلابی از این تحریم‌های نظامی عبور کرد و در همه تجهیزات و امکانات نظامی و بروز دنیا مجهز شده است و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی، به‌واسطه اقتدار به‌عنوان یک کشور ایمن، باثبات و مقتدر تبدیل‌شده است.