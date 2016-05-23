قانون مشاغل سخت یکی از مطالبات پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت، گفت: یکی از چالش های حقوقی که ، کادر پرستاری با آن مواجه بوده و می باشند عدم برخورداری از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور است که در بند دو قانون ارتقای بهره وری مصوبه سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی صراحتأ به آن اشاره شده ولی هم اکنون به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی پرستاران شاغل در مراکز دولتی که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری می باشند از مزایای بازنشستگی قانون فوق برخوردار نبوده و در این مورد خاص فقط پرستاران بخش خصوصی که عضو صندوق تامین اجتماعی و تحت پوشش قانون کار می باشند پرستاران زن با ۲۰ سال و مردان با ۲۵سال کار به بازنشستگی نایل می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده نظر به مشخصه حرفه ای خدمت پرستاری به علت شرح وظایف پیچیده و مسئولیت حرفه ای سنگین، فرسودگی شغلی ناشی از کار پرستاری بسیار چشمگیربوده، عدم اجرای قانون فوق به هر دلیل غیر قانونی بوده و موجبات تشدید فرسودگی شغلی، جسمی و روحی را به دنبال داشته است و ضمن اینکه بر کارایی و اثربخش سرمایه انسانی در نظام سلامت اثرات سوء را در بردارد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور افزود: چرا که این قانون همانند قانون تعرفه پرستاری در راستای حمایت از پرستاران با توجه به تنش و عوامل مداخله گر مضر در این حرفه تصویب شده ولی پس از گذشت سالها یکی از مطالبات جدی آنان محسوب می گردد.