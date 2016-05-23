حل مشکل روستای ۵۰۰۰ نفری «شورین» درهمدان با اجرای شبکه توزیع آب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان، کمال حسنی از آغاز عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شرب در روستای شورین خبر داد و اظهار داشت: منبع تأمین آب شرب روستای شورین یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۴۰ متر است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و گسترش کالبدی روستا این چاه جوابگوی نیاز آب شرب ساکنان روستا نبود که با پیگیری‌های به عمل آمده نسبت به حفر یک حلقه چاه دیگر به عمق ۸۰ متر اقدام شد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان عنوان کرد: در همین راستا اصلاح شبکه توزیع آب روستا به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر با سایز لوله ۲۰۰ نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت: برای اجرای این پروژه مبلغ ۵ میلیون تومان هزینه شده که با اتمام این پروژه مشکل کمبود آب شرب ۵ هزار نفر از اهالی این روستا رفع می‌شود.

حسنی با بیان اینکه روستای شورین دارای یک‌هزار و ۲۰۰ خانوار است، در ادامه از اجرای خط انتقال به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر، اجرای خط برق به طول ۶۰۰ متر در روستای احمدآباد تپه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان و اجرای خط انتقال آب شرب روستای یکله به طول ۶۰۰ متر خبر داد.

وی اجرای خط برق به طول ۴۰۰متر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیون تومان را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و اظهار داشت: به منظور تامین آب شرب روستای ۵۰ خانواری باغچه با ۲۵۰ نفر جمعیت، نسبت به حفر یک حلقه چاه دستی با اعتباری افزون بر ۱۸۰ میلیون تومان اقدام شده است.