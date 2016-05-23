پرواز کیش-تهران چرا ۲۰ دقیقه دیرتر فرود آمد؟

به گزارش خبرگزار مهر، رضا جعفرزاده در واکنش به دلایل تاخیر ۲۰ دقیقه ای در فرود هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان (پرواز ۱۰۴۲ در مسیر کیش به تهران) اظهارداشت: پرواز ۱۰۴۲ هواپیمای ماهان نقص فنی نداشته است.

وی ادامه داد: این هواپیما به موقع ساعت ۱۸:۳۵ به فرودگاه مهرآباد رسیده است اما از آنجایی كه باند دوم فرودگاه مهرآباد در دست بازسازی و نوسازی است، اشكال آنی و چند دقیقه ای سطوح پروازی این فرودگاه موجب شد تا پروازهای این فرودگاه در پروسه زمانی كوتاه ۱۵ الی ۲۰ دقیقه با تاخیر انجام و به تبع آن هواپیمای كیش – تهران شركت هواپیمایی ماهان نیز ۲۰ دقیقه پس از تایم تعیین شده قبلی اجازه فرود پیدا می كند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشوری گفت: بنابران هیچ خطری آنگونه كه در برخی از اخبار آمده مسافران این پرواز را تهدید نكرده و اشكالی در سیستم های هواپیما و حتی فرودگاه كه این شائبه را تقویت كند، وجود نداشته است.