به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله شاهرخی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگارا از پروژه های در دست اجرای شهرداری خرم آباد با اشاره به اجرای پروژه مجموعه آبشار طلایی در شهر خرم آباد اظهار داشت: مجموعه ۴۴ هکتاری آبشار طلایی از پل بلوار ولایت تا آبشار طلایی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ی امسال ۱۰ هکتار از این مجموعه به بهره برداری می رسد عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار کل این مجموعه تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عمران شهرداری خرم آباد با اشاره به پیش بینی کتابخانه و نمازخانه برای مجموعه تفریحی آبشار طلایی تصریح کرد: همچنین ایجاد هفت برکه در این مجموعه پیش بینی شده که فضای سبز ایجاد شده در این مجموعه به وسیله این برکه ها آبیاری می شود.

شاهرخی با اشاره به احداث پیاده رو سازی در مجموعه آبشار طلایی خرم آباد بیان داشت: در مجموع حدود یک کیلومتر پیاده رو سازی در این مجموعه انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه در آینده نزدیک به قطب گردشگری تبدیل خواد شد گفت: هم اکنون مجموعه تفریحی آبشار طلایی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.