سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود کمبودهای اساسی در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت:متأسفانه طی سال های اخیر کسانی در رأس این دانشگاه قرار گرفتند که تعهد لازم را به تعلیم و تربیت اسلامی را نداشته اند.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه باید به این نکته اشاره کرد که اعتقاد راسخی به تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان دیده نمی شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه جدی به وضعیت فرهنگیان ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکنون بارها دانشگاه فرهنگیان را مورد توجه قرار دادند و فرمودند که این دانشگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همه باید به دانشگاه فرهنگیان توجه داشته باشند.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متأسفانه مسئولان دانشگاه فرهنگیان این دانشگاه را مانند سایر دانشگاه ها می ببینند و تعلیم و تربیت و نوع آموزش و پرورشی که باید در این مرکز مورد توجه قرار بگیرد را مد نظر قرار نمی دهند.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان از لحاظ محتوایی و سخت افزاری با مشکلات اساسی روبرو است و بنده با توجه به جایگاهم بارها این موضوع را پیگیری کرده ام.

وی بیان داشت: در جریان استیضاح وزیر آموزش و پرورش و مکاتباتی که انجام شده، موضوع دانشگاه فرهنگیان و معضلات و مشکلات این دانشگاه مطرح شده اما هنوز تلاشی برای حل آن انجام نشده است.