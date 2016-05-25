۹ کتابی که قبل از شروع کسب و کار جدید باید بخوانید

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسمال بیزینس، کتاب‌های زیادی در جهان وجود دارند که می‌توانند بهترین و ساده‌ترین روش‌های کسب و کار موفق را به شما آموزش دهند. مهمترین ویژگی این کتاب‌ها در این است که خواننده این آثار می تواند به روشی مقرون به صرفه با تازه‌ترین و موفق ترین مدل‌های کسب و کار در جهان آشنا شوند. در این فهرست که توسط اسمال بیزینس معرفی شده از ۹ کتاب یاد شده که به عنوان موفق ترین در حوزه کسب و کار نام برده است.

کتاب «افسانه» به قلم میکائیل ای گاربر در صدر این فهرست قرار گرفته است. گاربر در این کتاب تلاش کرده یک نقشه راه برای ساخت و ساز کسب و کار جدید ارائه کند که بتواند در کنار حفظ رضایت مشتری و مشتری مداری خواسته‌های کارفرما و کارگذار را نیز به نحو احسنت تامین کند.

در جایگاه دوم این فهرست می‌توان به کتاب «قدرت تفکر مثبت» اشاره کرد که به قلم دکتر نورمن وینسنت پیل به رشته تحریر در آمده است. دکتر وینسنت پیل در این کتاب تفکر مثبت را یکی از موثرترین روش‌ها برای کنترل اوضاع می‌داند و معتقد است با کمک تفکر مثبت می‌تواند از سخت‌ترین گرفتاری‌ها و گرداب‌های مالی به سلامت گذر کرد. دکتر پیل در فصلی از این کتاب راه‌های کنترل استرس و خشم را با مخاطبانش در میان می‌گذارد و به آنها می‌گوید که از زمانی که به داشتن تفکر مثبت میل پیدا کنند سرعت پیشروی کارها چند برابر می شود.

«تسخیر هرج و مرج» به قلم مشترک کلایت ماسک و اسکات مارتینو یکی دیگر از کتاب‌هایی است که نشریه آنلاین اسمال بیزینس از آن نام برده است. این کتاب که شش استراتژی موفق و آزموده شده برای شروع کسب و کار را معرفی می‌کند با متد مقایسه استراتژیی بزرگترین کمپانی‌های دنیا تکنیک های موثر و کارآمدی را به مخاطبان خود معرفی کند.

علاوه‌بر این آثار کتاب «بهبود در بازاریابی و فروش» اثر دیگری است که توسط ناپلئون هیل به رشته تحریر در آمده است. این اثر که چند فصل آن با همکاری آرتور پیل به رشته تحریر در آمده سرفصل‌های جذابی دارد. آیا می‌خواهید اصول سرمایه‌داری را یاد بگیرید؟ چطور پول جمع کنید؟ چگونه طرز فکرتان را مثل یک آدم پولدار کنید؟ از جمله فصل هایی است که ناپلئون هیل با ارائه راهکارها و اصول کلیدی در آن پرداخته تا آداب یک بازاریابی موفق را به خوانندگان خود بیاموزد.

در کنار این آثار «بازاریابی مغناطیسی» به قلم دن کندی، «فراتر از کارآفرینی» نوشته جیمز کالینز و ویلیام سی لایزر، «سه دستور طلایی» نوشته استیو زارفون و داو لاگین و در نهایت «ضعف های یک تیم بازاریابی» نوشته پاتریک لنسیونی از دیگر آثاری است که در این فهرست از آنها یاد شده است.