به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رفسنجان ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی این مجموعه اظهار داشت: مهمترین موضوعی که مردم و مسئولان به آن باید توجه کنند اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند.

حمید ملانوری با بیان اینکه بهترین راه برای حل مشکلات معیشتی مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی توجه به اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: قبل از اینکه سال به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شود در شهرستان رفسنجان با طرح ستاد مثلث توسعه اقتصادی در دو سال گذشته با حضور مسئولین و سرمایه گذاران بخش خصوصی، حرکت جدیدی در راستای سرمایه گذاری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی بر مردمی کردن اقتصاد خلاصه می شود، ادامه داد: توان و ظرفیت بخش خصوصی هم در کارشناسی و نیروی انسانی هم در سرمایه های مالی و هم امکانات به مراتب بیشتر از بخش خصوصی است.

وی در مثالی ذکر کرد: سال گذشته هزار میلیارد تومان درآمد مردم شهرستان بوده در حالی که کل اعتبار شهرستان ۲۰ میلیارد تومان بوده است؛ در سال گذشته با وجودی که شاهد کاهش تولید محصول پسته بودیم، اما با این حال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان خالص درآمد برای مردم ایجاد شده است.

فرماندار رفسنجان ظرفیت های این شهرستان را در حوزه گردشگری زیاد دانست و گفت: ایحاد مکان هایی مثل بازار کمک بزرگی به صنعت گردشگری می کند، چرا که گردشگران علاوه بر مکان اقامتی و نیاز امنیتی، بخشی از زمان خود را به بازار اختصاص می‌دهد.

ملانوری اظهار کرد: وقف به عنوان کار ارزشی و اعتقادی و یک سرمایه بزرگ در رفسنجان برشمرد و در این زمینه حاج‌باقر را می توان نام برد که ۲۰۰ سال پیش مجموعه خود را وقف کرده که امروز نسل پنجم او و همه مردم از برکات این موقوفه بهره‌مند می‌شوند.

وی با قدردانی از دست اندرکاران ساخت بازار بزرگ حاج باقر، یادآور شد: احداث این بازار بزرگ دو اتفاق بزرگ را سبب می‌شود، اول اینکه تابلوی این بازار به نام حاج‌باقر بنا و نام او مجدد زنده می‌شود و دوم اینکه کمک به اشتغال، اقتصاد و رفع معضلات و آسیب‌های اجتماعی است.

به گفته ملانوری این بازار با ۱۷۲ واحد تجاری نزدیک به ۴۰۰ نفر را مشغول به کار می‌کند.

بازار بزرگ حاج باقر در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و ۱۷۲ واحد تجاری شامل پارکینگ، بازار، زمین بازی، فضای سبز، رستوران و ... با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال احداث شده و قرار است این بازار در مدت ۲۲ ماه به بهره برداری برسد.