به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشورتی و هماهنگی کارلوس کی روش با نماینده تولیدی البسه تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز دوشنبه برگزار شد و طی آن کارلوس کی روش با تاکید بر اینکه بهترین البسه باید در اختیار تیم ملی قرار بگیرد، خواستار تسریع در روند تامین لباس های تیم ملی شد.

نماینده شرکت جیووا نیز پس از این نشست با ابراز خرسندی از دیدگاهی که کارلوس کی روش در مورد البسه تیم ملی دارد ابراز امیدواری کرد که بهترین لباس را در اختیار این تیم قرار دهد. بنابر گفته نماینده این شرکت صحبت های کی روش در این جلسه کاملا حرفه ای و نکته سنج بوده و تنها خواستار تولید البسه ای با استاندارهای جهانی برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بوده و چیزی را برای خودش نخواسته است.

در پایان این نشست مقرر شد در فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری دیدار نخست تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر، فدراسیون فوتبال در سریعترین زمان ممکن طراحی مد نظرش از البسه تیم ملی را در اختیار شرکت ایتالیایی قرار دهد تا این شرکت برای دیدار با قطر پیراهن های تیم ملی را با بهترین کیفیت تدارک و تحویل دهد.