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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷

 فرماندار تنگستان:

مدارس تنگستان به وسایل سرمایشی تجهیز می‌شوند

مدارس تنگستان به وسایل سرمایشی تجهیز می‌شوند

بوشهر - فرماندار تنگستان با بیان اینکه مدارس تنگستان به وسایل سرمایشی تجهیز می‌شوند، گفت: بیش از ۱۲ درصد فضاهای آموزشی شهرستان تنگستان احداث یا مورد بهسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نوسازی مدارس بوشهر، غلامرضا ترک‌زاده در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و حماسه سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: وضعیت مدارس شهرستان در دو بخش مرکزی و دلوار نسبت به دو سال گذشته کاملاً متفاوت است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: از مجموع ۱۹ واحد آموزشی در بخش مرکزی که در نوبت تخریب و تجدید بنا قرار دارند، ۱۰ واحد آن بازسازی و تجدید بنا شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات مدارس به وسایل خنک‌کننده که از الزامات واحدهای آموزشی است مدنظر قرار گیرد.

ترک‌زاده خاطرنشان کرد: بیش از۱۲درصد فضاهای آموزشی شهرستان تنگستان احداث یا مورد بهسازی قرار گرفته است.

فرماندار تنگستان افزود: ۲۵ کلاس درس در قالب ۴ پروژه عمرانی در شهرهای آباد و اهرم و روستاهای گشی و بنیون خائیز و عالی حسینی در دست احداث است که تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.

کد مطلب 3666094

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