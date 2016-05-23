به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نوسازی مدارس بوشهر، غلامرضا ترک‌زاده در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و حماسه سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: وضعیت مدارس شهرستان در دو بخش مرکزی و دلوار نسبت به دو سال گذشته کاملاً متفاوت است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: از مجموع ۱۹ واحد آموزشی در بخش مرکزی که در نوبت تخریب و تجدید بنا قرار دارند، ۱۰ واحد آن بازسازی و تجدید بنا شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات مدارس به وسایل خنک‌کننده که از الزامات واحدهای آموزشی است مدنظر قرار گیرد.

ترک‌زاده خاطرنشان کرد: بیش از۱۲درصد فضاهای آموزشی شهرستان تنگستان احداث یا مورد بهسازی قرار گرفته است.

فرماندار تنگستان افزود: ۲۵ کلاس درس در قالب ۴ پروژه عمرانی در شهرهای آباد و اهرم و روستاهای گشی و بنیون خائیز و عالی حسینی در دست احداث است که تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است.