زلزله یک بازیکن و تقدیم برنامه به اصغر فرهادی و شهاب حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود با نظرسنجی درباره نتیجه فینال جام حذفی بین دو تیم استقلال و ذوب آهن آغاز شد. در ابتدای برنامه، فردوسی پور علاوه بر تبریک به مناسبت تولد امام عصر و سالروز آزادسازی خرمشهر، موفقیت اصغر فرهادی و شهاب حسینی در جشنواره کن را تبریک گفت و این برنامه را به آنها تقدیم کرد.

بخش ابتدایی برنامه به گزارش مفصلی از صعود صنعت نفت آبادان به لیگ برتر اختصاص داشت. گزارشگر برنامه با حضور در شهر آبادان، پیش و پس از بازی صنعت نفت با فجر سپاسی و جشن آبادانی ها بعد از صعود به لیگ برتر را به تصویر کشید.

طارمی؛ از مشورت با دایی و کریمی تا بازی مقابل مسی و رونالدو

مهدی طارمی اولین میهمان حضوری برنامه این هفته بود. طارمی در مصاحبه با نود از احتمال حضورش در لالیگای اسپانیا و بازی مقابل لیونل مسی و رونالدو خبر داد و گفت که حتی با علی دایی و علی کریمی مشورت کرده است. طارمی گفت: دایی و کریمی به من گفتند که الان وقت حضورم در فوتبال اروپاست.

زلزله محرم نویدکیا و افشاگری بی سابقه از سپاهان

بخش جنجالی برنامه نود با حضور محرم نویدکیا آغاز شد. محرم به افشاگری پشت پرده های سپاهان، دلایل اختلافش با حسین فرکی، ایگور استیماچ و اصغر باقریان مدیرعامل باشگاه پرداخت و گفت که هیات مدیره سپاهان فرکی را با وجود قهرمانی نمی خواست. محرم گفت که به جای فرکی برانکو ایوانکوویچ و استیماچ را پیشنهاد داده بود. او حتی مبلغ قرارداد فرکی را افشا کرد و گفت این مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی همچنین با تشریح دلایل اختلافش با استیماچ گفت که او اصلا سرمربی نبوده و فقط حرفهای مدیرعامل را عنوان می کرده است. او حتی گفت که در دو، سه مقطع پیشنهاد سرمربیگری از سوی مسئولان باشگاه را دریافت کرده بود. کاپیتان سپاهان در پایان گفت که قصد دارد یک مدت از سپاهان دور باشد و برای همین منتظر پیشنهاد از سایر تیم ها حتی تیمهای لیگ دسته اولی است. مشروح گفتگوی محرم را اینجا بخوانید.

کعبی: می گذاشتند رکورد دایی و نکونام را می زدم

سومین میهمان برنامه نود، حسین کعبی بازیکن پیشین تیم ملی، پرسپولیس و لسترسیتی انگلیس بود. کعبی ابتدا توضیحاتی درباره حضورش در تیم لستر و تقابلش با لوییز فیگو در جام جهانی داد.

وی با بیان اینکه سابقه کاپیتانی در تیمهای نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان را دارد و این یک موضوع کم سابقه است، به ماجرای کنار گذاشته شدنش از تیم ملی در زمان افشین قطبی هم اشاره کرد. وی گفت: بعد از تورنمنت قطر بود که کار من تمام شد. افشین قطبی می خواست بازوبند کاپیتانی را به زور از من بگیرد که من قبول نکردم. قطبی از آن موقع با من لج کرد. من حتی با جواد نکونام هم صحبت کردم که گفت قطبی نباید این کار را بکند.

بازیکن پیشین تیم ملی تصریح کرد: با احترام به دایی و نکونام اگر می ماندم رکورد بازی در تیم ملی را می زدم. از گوشه و کنار به من می گفتند که نمی خواهند در فوتبال و تیم ملی باشم.

کعبی درباره شائبات سن و سالش هم واکنش تندی داشت. وی در این خصوص گفت: این برنامه ثبت احوال است یا فوتبال؟ اگر می دانستم اینطور است شناسنامه کل خانواده ام را می آوردم تا شما باورتان شود! کعبی همچنین با بیان اینکه دلال ها فوتبال را در دست خود گرفته اند، گفت: آنقدر کثافتکاری در فوتبال ما می شود، آنوقت شما به سن من گیر داده ای؟!

حضور مربیان قهرمان در برنامه نود

رسول خطیبی و نادر دست نشان که موفق شدند با ماشین سازی و نفت آبادان به لیگ برتر صعود کنند با حضور در استودیو، میهمانان حضوری برنامه بودند و درباره نحوه صعود و موفقیتشان صحبت کردند. علیرضا مرزبان که با پیکان لیگ برتری شده بود، به گفته عادل فردوسی پور به خاطر سفر به آلمان قادر به حضور در برنامه نود نبود. دست نشان در این مصاحبه تاکید کرد که مشکلی برای مربیگری در لیگ برتر ندارد و نامه ای مبنی بر منع فعالیت دریافت نکرده است.

نویدکیا همه را به تکذیب واداشت!

صحبتهای نویدکیا در برنامه نود آنقدر تکان دهنده بود که همه افرادی که اسمشان در صحبتهای کاپیتان سپاهان مطرح شد، از جمله حسین فرکی، مهرزاد خلیلیان، اصغر باقریان و حسین چرخابی همگی به را به تکذیب ادعاهای مطرح شده واداشت!

استقلال با اختلاف کم قهرمان شد

نظرسنجی برنامه نود در پایان برنامه اعلام شد که ۴۴ درصد به قهرمانی استقلال در جام حذفی رای دادند و ۴۳ درصد به قهرمانی ذوب آهن. ملاک پیش بینی، نتیجه مسابقه در نود دقیقه قانونی مسابقه بود.