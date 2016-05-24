به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی شامگاه دوشنبه در همایش جوان، خودباوری و توسعه اقتصادی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان گرگان برگزار شد، اظهار کرد: در دی‌ماه ۱۳۹۴ در حوزه مشاوران جوان استانداری گلستان، همایش توسعه استان بر پایه ایده‎های جوانان کلید زده شد.

وی افزود: در افق ۱۴۰۴ توسعه گلستان بر چهار محور اساسی «صنعت و تجارت»، «کشاورزی»، «گردشگری» و «فرهنگی و اجتماعی» استوارشده است.

وی ادامه داد: پس از همایش توسعه بر پایه ایده جوانان، کارگروه‎هایی تشکیل و در این چهار محور ایده‎ها و دیدگاه‎ها جوانان بیان‌شده و به‌صورت تخصصی به این موضوعات پرداخته شد.

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان بابیان اینکه در دولت تدبیر و امید زمینه جوان باوری و جوان یاوری فراهم‌شده است، متذکر شد: مدیران بخش خصوصی، بخش دولتی و جوانان صاحب‌نظر و پویا سه ضلع مثلث توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می‎شوند.

وی اضافه کرد: نسل جوان ما امروز برخلاف گذشته از تحصیلات تکمیلی برخوردار است و با پیشرفت فنّاوری، انگیزه مشارکت دارد در این راستا نباید از ظرفیت جوانان غفلت کنیم.

نصیبی با تأکید بر اینکه نباید از ظرفیت نسل جوان در مسیر توسعه استان گلستان غفلت کرد، گفت: توسعه استان با نیروی انسانی توسعه‌یافته محقق می‎شود باید زمینه حضور تدریجی جوانان را در عرصه‎های مختلف دولتی و غیردولتی فراهم کرد.

رئیس حوزه مشاوران جوان استان گلستان بابیان اینکه باید به جوانان میدان داده شود، تأکید کرد: مدیری موفق است که زمینه پرورش چند مدیر دیگر را در کنار خودش فراهم کند و جوانان را برای فردای کشور پرورش دهد.

وی ضمن گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر خاطرنشان کرد: آزادسازی خرمشهر تبلور خودباوری جوانان است، جوانان ایران باهمت جمعی در راستای دفاع از میهن و اسلام در مقابل ددمنشان تا بن دندان مسلح بعثی ایستادند و به پیروزی رسیدند.