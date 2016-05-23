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۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۵۸

وزارت خارجه عراق: داعش در فلوجه رو به زوال است

وزارت خارجه عراق: داعش در فلوجه رو به زوال است

وزارت خارجه عراق با محکوم کردن انفجارهای تروریستی روز دوشنبه در سوریه، اعلام کرد که داعش در فلوجه رو به زوال است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت خارجه عراق انفجارهای تروریستی روز دوشنبه در سوریه را که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت محکوم و اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در حال حاضر در فلوجه رو به زوال است.

وزارت خارجه عراق همچنین همکاری و هماهنگی دو کشور به منظور ریشه کنی گروه تروریستی داعش را خواستار شد.

«احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق طی بیانیه ای حملات تروریستی روز دوشنبه در لاذقیه و طرطوس سوریه را به شدت محکوم کرده و بر حمایت عراق از مردم سوریه تاکید کرد. وی همچنین به خانواده های شهدای این حملات تروریستی تسلیت گفت.

جمال افزود: گروه تروریستی داعش که هم اکنون در مقابل نیروهای عراقی در شهر فلوجه و دیگر شهرهای الانبار رو به زوال است به جنایات خود علیه شهروندان بی گناه در خیابان ها، بازارها و دیگر اماکن عراق و سوریه و شماری دیگر از کشورهای منطقه دامه می دهد تا وحشیگری و ددمنشی خود را ثابت کند.

احمد جمال همچنین تصریح کرد که این اقدامات نشانگر ضرورت همکاری و هماهنگی بین المللی برای ریشه کنی گروه تروریستی داعش و بنیادهای وحشیانه آن است.

لازم به ذکر است که سلسله انفجارهای تروریستی روز دوشنبه در شهرهای طرطوس و جبله سوریه ده ها شهید و زخمی برجای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات تروریستی را برعهده گرفت.

 

کد مطلب 3666173

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