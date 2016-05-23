وزارت خارجه عراق: داعش در فلوجه رو به زوال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت خارجه عراق انفجارهای تروریستی روز دوشنبه در سوریه را که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت محکوم و اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در حال حاضر در فلوجه رو به زوال است.

وزارت خارجه عراق همچنین همکاری و هماهنگی دو کشور به منظور ریشه کنی گروه تروریستی داعش را خواستار شد.

«احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق طی بیانیه ای حملات تروریستی روز دوشنبه در لاذقیه و طرطوس سوریه را به شدت محکوم کرده و بر حمایت عراق از مردم سوریه تاکید کرد. وی همچنین به خانواده های شهدای این حملات تروریستی تسلیت گفت.

جمال افزود: گروه تروریستی داعش که هم اکنون در مقابل نیروهای عراقی در شهر فلوجه و دیگر شهرهای الانبار رو به زوال است به جنایات خود علیه شهروندان بی گناه در خیابان ها، بازارها و دیگر اماکن عراق و سوریه و شماری دیگر از کشورهای منطقه دامه می دهد تا وحشیگری و ددمنشی خود را ثابت کند.

احمد جمال همچنین تصریح کرد که این اقدامات نشانگر ضرورت همکاری و هماهنگی بین المللی برای ریشه کنی گروه تروریستی داعش و بنیادهای وحشیانه آن است.

لازم به ذکر است که سلسله انفجارهای تروریستی روز دوشنبه در شهرهای طرطوس و جبله سوریه ده ها شهید و زخمی برجای گذاشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات تروریستی را برعهده گرفت.