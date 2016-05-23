اسلام جای آمریکا را بگیرد اقتصاد کشور پیشرفت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه دوشنبه در گردهمایی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهرستان بروجرد در سخنانی با بیان اینکه آزاد سازی خرمشهر را به همه ملت ایران به ویژه ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا که سهم بالایی در این نبرد داشتند تبریک می گویم چرا که خدای متعال به دست شما خرمشهر را آزاد کرد.

وی با بیان اینکه فتح خرمشهر حادثه مهمی بود که امام تعبیر «خدا خرمشهر را آزاد کرد» به کار برده است عنوان کرد: این افتخاری برای برای شما بوده که در این حادثه نقش آفرینی کرده اید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سالروز شهادت «محمد بروجردی» گفت: این شهید بزرگوار از افتخارات ایران اسلامی و بلکه جهان اسلام است.

رضایی با اشاره به اینکه شهرستان بروجرد در سابقه تاریخی اش کارنامه بسیار درخشانی دارد گفت: در انقلاب، دفاع مقدس، تشکیل لشگر ۵۷ بروجردی ها نقش مهمی داشتند.

وی با بیان اینکه یک ضرورت تاریخی دست ایران و اسلام را به هم داده است تصریح کرد: امروز گلوله ای که شلیک می کنیم منافع، نجات و آبادانی ایران، اسلام و قرآن در آن وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما ایرانی ها دیدیم که نجات ایران در اسلام است عنوان کرد: از اول انقلاب تا کنون اسلام موجب عزتمندی مردم، امنیت، آزادی و استقلال کشور شده است.

رضایی با بیان اینکه اگر مشکلاتی داریم عده ای هم از داخل و هم خارج نمی گذارند اسلام وارد اقتصاد و صنعت شود گفت: ما هم از داخل نمی گذارند سیاستهای رهبری وارد اقتصاد شود و هم از بیرون نمی گذارند سیاستهای رهبری وارد اقتصاد شود و اگر وارد می شد اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور شکوفا می شد.

وی با بیان اینکه همانطور که امام، رهبری، ولایت، سیاستهای نظام در دفاع، امنیت و سیاست وارد شده باید وارد اقتصاد نیز شود گفت: اجازه بدهید اقتصاد مقاومتی در این مملکت پیاده شود و از داخل و خارج مخالفت نکنید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مخالفت آقایون این است که ما با این کارها پیشرفت نمی کنیم و باید دست به دامن آمریکا شویم و سرمایه و تکنولوژی از آمریکا بیاوریم و کشور را آباد کنیم.

رضایی با بیان اینکه اکر قرار بود که اینگونه کشور آباد شود زمان قاجار و پهلوی این اتفاق می افتاد گفت: اگر بگذارید اسلام جای آمریکا قرار گیرد به طور حتم اقتصاد و صنعت کشور پیشرفت می کند.