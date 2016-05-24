شهاب حسینی با چه ترفندی نخل طلا گرفت؟

مهرآباد - سعید طلایی: ما در این نوشتار سعی کرده ایم تنها به گوشه ای از دلایل موفقیت ایشان اشاره ای گذرا داشته باشیم تا دیگران هم بیاموزند.

بازیگران زیادی در سینمای ایران بازی می کنند اما تنها شهاب حسینی بود که توانست نخل طلای بهترین هنرپیشه مذکر جشنواره کن را از آن خود کند که اتفاقا هم حقش بود و هم اینقدر کیف داد که دولت اگر این ماه یارانه هم ندهد کسی اعتراضی نمی کند. در کنار این نکته که شهاب حسینی واقعا بازیگر قابلی است و این قدر استعداد دارد که هر چقدر هم به او جایزه بدهند کم است احتمال دارد از خود بپرسید که چطور شد که این طور شد و شهاب حسینی چکار کرد که توانست نخل طلا بگیرد. جواب این سوال بسیار ساده است. با دقت در سبک زندگی این هنرمند جوان، چند راهکار به ذهن متبادر می شود:

۱-موی ژولیده داشته باشید: هیچگاه موی خود را شانه نکنید. طبق آمار، ۱۰۰% بازیگران مذکر ایرانی که موفق به دریافت نخل طلا شده اند از شانه و برس و بیگودی و اتوی مو استفاده نمی کرده اند. زیرا ما مو میبینیم و داوران جشنواره کن پیچش مو.

۲-در انتخابات شرکت کنید: تجربه نشان داده است که شرکت در انتخابات نه تنها به ظهور دموکراسی در کشور کمک می کند بلکه تاثیر بسزایی در برنده شدن نخل طلا دارد.

۳- به اهداف دور خیره شوید: انسان های بلند پرواز معمولا موفق تر هستند. اگر نمی توانید پرواز کنید لااقل با دقت به دوردست خیره شوید. اگر متوجه چیز مشکوکی شدید فرار کنید.

۴- پیش از هر کار اجازه بگیرید: اجازه گرفتن نشانه شخصیت شماست و محبوبیت شما را نزد عامه مردم بالا می برد. طبق تحقیقات افرادی که اجازه می گیرند به طور متوسط یازده دقیقه بیشتر از سایر افراد عمر می کنند و شانس دریافت جوایز بین المللی توسط ایشان سه دهم درصد بیشتر از کسانی است که بی اجازه صحنه را ترک می کنند.

۵- لباس گرم بپوشید: در صورتی که به دلیل بیماری نتوانید در جشنواره حضور پیدا کنید نخل طلای شما را به یک نفر دیگر می دهند. طبق قوانین جشنواره کن گواهی پزشکی به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود.پس مراقب باشید سرما نخورید.

۶- موانع را از سر راه بردارید: در کمتر از یک ماه بعد از مرگ بزرگ آقا شاهد درخشش شهاب حسینی در جشنواره کن بودیم. این نشان می دهد که برداشتن موانع تا چه حد می تواند در دستیابی به موفقیت تاثیرگذار باشد. اگر خود قادر به حذف موانع نبودید از پدر خود که نمی دانید پدر شماست کمک بگیرید.

۷- اعتراض کنید: اگر موفق به دریافت نخل طلا نشدید اعتراض خود را به شکل مسالمت آمیز بیان کنید. منتظر باشید تا در سال های بعد به اعتراض شما رسیدگی شود.

۸- فاصله بگیرید: همواره از بیشترین فاصله ممکن جایزه های خود را دریافت کنید تا مشکلی برای کسی ایجاد نشود.

۹- شکرگزار باشید: در صورتی که با به کار بستن دقیق راهکارهای فوق موفق به کسب نخل طلا شدید مثل شهاب آقای حسینی که با مرام و معرفت حیرت انگیزش باعث شد تاخیر قسط واممان از یادمان برود، جایزه را به مردم ایران تقدیم کنید و از خدا تشکر کنید.

*مهرآباد، صفحه طنز خبرگزاری مهر است که روزانه با سوژه های اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی، خدای ناکرده سیاسی و غیره، به ویژه و غیره شوخی خواهد کرد.