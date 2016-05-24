به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید عسگری با بیان این مطلب افزود: اجرای پروژه رتبه‌بندی کمی گروه‌های آموزش تخصصی به عنوان تمرینی در اجرای فرآیندهای همکاری مشترک با تشکل‌های مردم نهاد (NGO) است.

عسگری با اشاره به نتایج حاصل از این پروژه گفت: در راستای افزایش اعتبار نتایج این مطالعه به سه رویکرد: بررسی صرفاً کمی سه حیطه آموزشی، پژوهشی و زیرساختی، پرهیز از قضاوت توسط هیات بازدید کننده (ارزشیابی و اعتباربخشی) و انتخاب رویکرد تشویقی برای رتبه‌های برتر، در این پروژه به‌صورت ویژه توجه شده است.

وی افزود: از نتایج بدست آمده در این گام، تنها در راستای شناخت نقاط قوت و چالش های گروه های آموزشی تخصصی استفاده شده و باتوجه به اینکه هیچ گروهی در سه حیطه مورد بررسی مقام اول را کسب نکرده، رتبه‌ اول کشوری نیز معرفی نشده است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ادامه داد: با استفاده از نقاط قوت و جبران نقاط ضعف این پروژه به عنوان اولین تجربه، باید کوشش کرد که این اقدام در آینده استمرار یابد.

عسگری اظهار امیدواری کرد که این اقدام به عنوان یک الگو و سنگ بنا برای اجرای پروژه‌های مشابه در سایر دبیرخانه‌های حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت مورد استفاده قرار گیرد.