كاهش جرم منحصر به اعمال راهبردهای پلیسی و قضائی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در خصوص جرایم خرد گفت: این گروه از جرایم از آن جهت اهمیت پیدا می کنند که دارای کثرت و فراوانی است و احساس ناامنی را افزایش می دهد و مقدمه ای برای وقوع جرایم مهم است، لذا غفلت از مقابله با جرایم خرد نبایستی وجود داشته باشد.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا افزود: جرایم خرد جرایمی هستند که خسارت ناشی از آنها زیاد نیست و رسیدگی به آنها پیچیدگی قضائی و حقوقی ندارد و معمولا دارای مجازات حبس کوتاه مدت و یا جزای نقدی اندک هستند و ارزش مال مسروقه کم و خیلی قابل توجه نیست.

وی افزود: اگر چه تنش یک جرم خرد محدود است، اما به لحاظ فراوانی که دارند و اینکه خیلی از افراد جامعه در معرض بزه دیدگی این نوع جرایم هستند به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، عدم کنترل آنها باعث پایین آمدن احساس امنیت و نظم عمومی می شود، لذا پیشگیری و کنترل جرایم خرد به حفظ نظم عمومی کمک شایان می کند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کاهش جرم به ویژه جرایم خرد تنها وابسته به کنترل نظم و اعمال راهبردهای پلیسی و قضائی نیست بلکه عواملی نظیر کاهش بیکاری، افزایش رفاه اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی و رشد اقتصادی بر کنترل و کاهش جرایم تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها و نهادها باید مسئولانه در پیشگیری از جرم وارد شوند و به نیروی انتظامی و قوه قضائیه کمک کنند، گفت: تلاش شده است در کمیته امنیتی و انتظامی این هم گرایی و همسویی ایجاد و هم افزایی بین دستگاه ها بدست آید و از بستر و زمینه هایی که در دیگر دستگاه ها وجود دارد، استفاده و ظرفیت دیگر سازمان ها در پیشگیری از جرم فعال شود.

استفاده از ظرفیت های مردمی و مسئول سازی دو راهبرد محوری پیشگیری از جرم

معصوم بیگی عنوان کرد: ظرفیت های مردمی و دیگر دستگاهها باید برای پیشگیری از جرم به کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه بیایند و نیروی انتظامی راهبردها و برنامه های خوبی از جمله ایجاد و تقویت موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی، آموزش همگانی، توسعه واحدهای مشاوره و مددکاری در کلانتری ها، تعامل با دستگاه های ذیربط، ایجاد یگان های حفاظت در دستگاه ها، به کارگیری پلیس افتخاری را برای عملیاتی کردن دو راهبرد مزبور در دست اجرا ،‌تقویت و ایجاد دارد.

جانشین پلیس پیشگری ناجا، در پایان گفت: عمده جرایم خرد توسط معتادان انجام می شود که باید فکر عاجلی برای آنها کرد و نیروی انتظامی هر زمانی، امکانات برای نگهداری آنها فراهم شد، طرح جمع آوری معتادان را اجرا و شاهد کاهش قابل توجه جرایم خرد بودیم.