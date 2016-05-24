مربیگری من یونایتد برایم افتخار بود/ تشکر ویژه از سرآلکس فرگوسن

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه لیگ برتری منچستریونایتد روز دوشنبه لوییس فن خال را از سرمربیگری تیمشان برکنار کردند.

فن خال دو فصل هدایت تیم منچستریونایتد را بر عهده داشت و شنبه شب با این تیم به عنوان قهرمانی رقابتهای جام حذفی فوتبال انگلستان دست پیدا کرد.

فن خال در مصاحبه ای که بر روی سایت باشگاه منچستریونایتد منتشر شده گفته که هدایت این تیم لیگ برتری برای وی افتخار بوده است.

فن خال گفت: واقعا خوشحالم که به منچستریونایتد کمک کردم تا برای دوازدهمین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی رقابتهای جام حذفی دست پیدا کند. من در طول دوران مربیگری ام ۲۰ جام برده‌ام اما جام حذفی که سابقه تاریخی بزرگی دارد همواره یکی از ارزشمندترین موفقیت های زندگی‌ام محسوب می شده است.

وی افزود: از همه بازیکنانم تشکر می‌کنم و برای آنها آرزوی بهترین ها را برای فصل بعد دارم. برای من کار کردن با آنها افتخار بوده و اینکه بسیاری از بازیکنان جوان در زمان حضور من در تیم شانس این را پیدا کرده اند که به ترکیب اصلی راه پیدا کنند. امیدوارم در فصل آینده شاهد پیشرفت این بازیکنان باشم.

سرمربی پیشین تیم ملی هلند گفت: جا دارد از هواداران فوق العاده منچستریونایتد هم تشکر کنم. آنها بهترین تماشاگران فوتبال در جهان هستند.

فن خال در نهایت از سرآلکس فرگوسن هم تشکر کرد. و نیز سر بابی چارلتون که به وی کمک کردند تا بتواند با زندگی در انگلستان خو بگیرد.

وی گفت: تشکر ویژه ای می کنم از فرگوسن و چارلتون به خاطر اینکه همیشه به من و خانواده ام احساس خوبی دادند.