لیست تاخیری های شورا/ شیبانی رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران جلسه علنی روز سه شنبه را که از ۸ صبح آغاز شده بود با تاخیر آغاز کردند.

رئیس شورای شهر با ارائه لیست اعضایی که با تاخیر آمده بودند، گفت: از این پس نام اعضایی که با تاخیر وارد می شوند اعلام خواهد شد.

در ادامه ابوالفضل قناعتی لیست اعضایی که با تاخیر به صحن آمده بودند را اعلام کرد که برای نخستین بار نام عباس شیبانی در این لیست بود.

بر اساس اعلام قناعتی، مختاباد با ۱۹ دقیقه، رضازاده ۱۹دقیقه، مجتبی شاکری ۲۹ دقیقه، عباس جدیدی ۳۶ دقیقه، قناعتی ۴۵ دقیقه، انصاری و شیبانی ۶۰ دقیقه، ساعی۷۰ دقیقه، کاشانی ۷۱ دقیقه، سالاری ۷۵ دقیقه، مسجدجامعی ۷۸ دقیقه، دبیر ۸۰ دقیقه و دانشور، حکیمی پور و تندگویان یک ساعت و نیم برای ورود به جلسه تاخیر داشتند.

همچنین سرخو و حافظی از جمله اعضایی بودند که با تاخیر بیش از یک ساعت به صحن وارد شدند.

شجاع پوریان، تقی پور، آباد، راستگو و صابری اعضای غایب شورا هستند.