آماده مذاکره با طرف فلسطینی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در راستای سازش با فلسطینی ها بر اساس تشکیل دولت مستقل فلسطین دولتی که خلع سلاح باشد راضی به مذاکره است.

وی با بیان اینکه بدون پیش شرط حاضر به مذاکره با طرف فلسطینی است برای فلسطینی ها شرط تعیین کرد و گفت: خلع سلاح و به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی شروط از پیش تعیین شده برای مذاکره با فلسطینی ها محسوب نمی شود.

نتانیاهو با سخنرانی در کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) افزود: در مذاکره با فلسطینی ها نباید دستورات بین المللی دیکته شود.