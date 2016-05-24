سومین اجلاسیه ستادهای استهلال مناطق قومی کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین اجلاسیه ستادهای استهلال مناطق قومی کشور صبح امروز سه شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه در تالار انتظار شهر کرمانشاه آغاز به کار کرد.

در این اجلاسیه که برای نخستین بار در شهری به جز تهران برگزار می شود، علمایی از استان های مختلف کشور از جمله فارس، هرمزگان، بوشهر، کردستان، آذربایجان غربی، خرسان های شمالی، جنوبی و رضوی، گلستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه حضور دارند.

همچنین حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و آیت الله سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی نیز به عنوان مهمان ویژه در این اجلاسیه حضور دارند.

برگزاری ۵ کمیسیون تخصصی و کارگاه آموزشی نجوم از جمله برنامه هایی هستند که برای این اجلاسیه در نظر گرفته شده است.

تجلی انسجام و وحدت میان مذاهب اسلامی و افزایش هماهنگی و همکاری میان اهل سنت با ستادهای استهلال دفتر مقام معظم رهبری از جمله اهداف برگزاری این اجلاسیه عنوان شده است.

گفتنی است، مراسم اختتامیه سومین اجلاسیه ستادهای استهلال مناطق قومی کشور فردا چهارشنبه در محل هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار و در این مراسم از مقالات برتر ارسال شده به اجلاسیه تجلیل خواهد شد.