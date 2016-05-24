برپایی نمایشگاه گروهی «بهشت رنگ ها» در گالری شکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، «بهشت رنگ ها» عنوان نمایشگاهی است که جمعه این هفته در گالری شکوه افتتاح می شود و در آن ۴۰ نقاشی آبرنگ روی مقوا با ابعاد مختلف از سه هنرمند روی دیوار می رود که با نگاه های مستقل از هم کار شده است و به عبارت دیگر نمایشگاه تم مشترکی ندارد.

در نمایشگاه «بهشت رنگ ها» پنج اثر از ناصر نورمحمدزاده ارائه می شود که شامل مناظری از روستاهای قدیمی ایران، بازار تهران و دو پرتره است. نادر مهذب نیا تعداد ۱۵ تابلو از نقاشی هایی از آداب و رسوم مردم ترکمن و عشایر، بازارهای قدیمی و بناهای سنتی چون سی و سه پل اصفهان را به تماشا می گذارد و ۲۰ تابلو از آبرنگ های بهنام نور محمدزاده با رنگ های متنوع از گل رز و کاغذی که به صورت رها و آزاد کار شده روی دیوار می رود.

در روز افتتاحیه نمایشگاه، ورک شاپ نقاشی آبرنگ توسط نادر مهذب نیا و بهنام نورمحمدزاده برگزار می شود.

نمایشگاه آبرنگ «بهشت رنگ ها» تا ۱۲ خرداد ماه ۹۵ در گالری شکوه دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷تا ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالرى شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلواراندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند. ‌