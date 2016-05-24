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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

برپایی نمایشگاه گروهی «بهشت رنگ ها» در گالری شکوه

برپایی نمایشگاه گروهی «بهشت رنگ ها» در گالری شکوه

نمایشگاه گروهی آثار آبرنگ ناصر نورمحمد زاده، نادر مهذب نیا و بهنام نورمحمدزاده عصر جمعه هفتم خرداد ماه ۹۵ در گالری شکوه افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بهشت رنگ ها» عنوان نمایشگاهی است که جمعه این هفته در گالری شکوه افتتاح می شود و در آن ۴۰ نقاشی آبرنگ روی مقوا با ابعاد مختلف از سه هنرمند روی دیوار می رود که با نگاه های مستقل از هم کار شده است و به عبارت دیگر نمایشگاه تم مشترکی ندارد.

در نمایشگاه «بهشت رنگ ها» پنج اثر از ناصر نورمحمدزاده  ارائه می شود که شامل مناظری از روستاهای قدیمی ایران، بازار تهران و  دو پرتره است. نادر مهذب نیا تعداد ۱۵ تابلو از نقاشی هایی از آداب و رسوم مردم ترکمن و عشایر، بازارهای قدیمی و بناهای سنتی چون سی و سه پل اصفهان را به تماشا می گذارد و ۲۰ تابلو از آبرنگ های بهنام نور محمدزاده با رنگ های متنوع از گل رز و کاغذی که به صورت رها و آزاد کار شده روی دیوار می رود.

در روز افتتاحیه نمایشگاه، ورک شاپ نقاشی آبرنگ توسط نادر مهذب نیا و بهنام نورمحمدزاده برگزار می شود.

نمایشگاه آبرنگ «بهشت رنگ ها» تا ۱۲ خرداد ماه ۹۵ در گالری شکوه دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند از این نمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۱۷تا  ۲۱ و جمعه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در گالرى شکوه واقع خیابان فرمانیه، بلواراندرزگو، خیابان امیر نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند. ‌

کد مطلب 3666396

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