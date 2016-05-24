انتقال خودروهای بمب گذاری شده‌ به‌ مساجد فلوجه‌

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه‌ خبری ملت، گروه‌ تروریستی داعش در اقدامی شگفت خودروهای بمب گذاری شده‌ را در داخل مساجد فلوجه‌ جاسازی کرده‌ است.

کارشناسان نظامی بر این اعتقاداند که‌ گروه‌ تروریستی داعش از آزادسازی فلوجه‌ مطمئن است و از این طریق می خواهد تا در هنگام نبردهای خیابانی ضربات سنگینی بر نیروهای عراقی وارد کند.

شایان ذکر است که‌ از دیروز عملیات آزادسازی فلوجه‌ از سوی ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی آغاز شده‌ است و خبرها حاکی از آن است که‌ داعش توان مقابله‌ی چندانی ندارد و این شهر نیز بزودی آزاد خواهد شد.