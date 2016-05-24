به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود ۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری زوال عقلی رنج می برند. از این رو محققین کالج لندن بازی ویدوئویی را برای این افراد تولید کرده اند که باعث تسریع در درمان این بیماری می شود.

این بازی، داستان ماجراجویانه ای است که فردی در قایق قرار دارد و به دلیل زوال عقلی قادر به هدایت آن نیست، افرادی که دارای این بیماری هستند، باید هدایت قایق را عهده دار شوند و با استفاده از نقشه ها و مواردی را که به حافظه خود سپرده اند، قایق را به حرکت در آورند تا به مسیرهای مختلفی برسانند.

به دلیل اینکه بیماری زوال عقل، حافظه افراد را هدف قرار می دهد با این بازی خاص می توان به آن دسته از افرادی که مبتلا به این بیماری هستند، کمک قابل توجهی کرد.

قسمت های مختلفی در مغز وجود دارد که توسط یک مدار با یکدیگر در ارتباط قرار می گیرند و ما می توانیم از آنها برای سیستم ناوبری راه خود استفاده کنیم. قسمت ویژه ای در مغز هر فردی باعث بوجود آمدن «نقشه داخلی» می شود که این قسمت در افراد مبتلا به زوال مغزی نخست مورد آسیب قرار می گیرد.

تا کنون نتایج بدست آمده از این بازی نشان دهنده روند بهبود سریع برای درمان این بیماری بوده است.