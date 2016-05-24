ما در تبدیل دانش به محصول ضعیف هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی در مراسم رونمایی از فرآورده «یدوفولیک» که امروز در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد، اظهار داشت: این دانشگاه توانسته با تکیه بر توانمندی های خود در عرصه نظام سلامت حرفی برای گفتن داشته باشد و گوشه ای از نیاز کشور را برطرف کند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ما شاهد رشد کمی مقالات بوده ایم گفت: این موضوع افتخارآمیز است اما فاصله ای بین رشد کمی و کیفی مقالات هماهنگ و همگون نیست؛ باید کاری کنیم که رشد کمی را به کیفی تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت دانشی در کشور ضعیف است گفت: از همین رو نمی توانیم دانش تولید شده را در حد توان مان به محصول تبدیل کنیم و در راستای رفع نیاز مردم گام برداریم. هر چند تلاش هایی در این زمینه شده اما باز هم جای کار دارد. ما به عنوان دانشگاه باید بتوانیم در شکل گیری اقتدار ملی نقش خود را به خوبی ایفا کنیم؛ ما در این عرصه تلاش هایی را داشته ایم تا بتوانیم به عنوان یک دانشگاه پیشرو نقش موثری را در کشور در راستای تامین نیاز مردم داشته باشیم.

پیوندی با اشاره به اقدامات خود در راستای ایفای نقش موثر در کشور اظهار داشت: ضروری است که مراکز تحقیقاتی را به سوی اهداف اصلی سوق دهیم و درصدد باشیم ارتباط نزدیک تری بین تحقیقات و بالین انجام گیرد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعریف هدف های مشخص برای مراکز تحقیقاتی از جمله اقداماتی است که می تواند در عرصه کشوری موثر واقع شود.

وی با بین اینکه ما همواره درصدد به روز کردن تجهیزات مراکز تحقیقاتی دانشگاه هستیم، گفت: در این دانشگاه تلاش هایی صورت گرفته تا بتوانیم حرف های بزرگتری در نظام سلامت داشته باشیم.

پیوندی با بیان اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است گفت: ما باید بتوانیم از اقتصاد نفت خام به اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم زیرا مراکز تحقیقاتی نقش عمده ای می توانند در این نظام داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه شعار دانشگاه شهید بهشتی پاسخگویی اجتماعی است، گفت: ما همواره در این دانشگاه توجه حداکثری به نیازهای جامعه داشته ایم تا بتوانیم پاسخ منطقی به آنها بدهیم.

به گفته وی تلاش ما این بوده که حتی با کمبود منابع در راستای رفع نیازهای مردم باشیم و پژوهشگران مان را همواره دراین راستا تشویق کنیم.

وی با بیان اینکه ۶۴ مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه وجود دارد، گفت: این مراکز تحقیقاتی همواره در راستای رفع نیازهای مردم تلاش می کنند.

پیوندی اظهار داشت: ما یک هفته را به عنوان هفته دانشگاه برای اولین سال مشخص کرده ایم که امروز دومین روز از این هفته است؛ بنا داریم به این واسطه با همدلی و همکاری بین ما دانشگاهیان اهداف اصلی دانشگاه را به نتیجه برسانیم.