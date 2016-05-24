به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، فرهاد حسن‌زاده را در حوزه نویسندگی و پژمان رحیمی‌زاده را در حوزه تصویرگری کتاب کودک به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی کرده است.

همچنین در بخش طرح‌های ترویج کتاب‌خوانی این رویداد فرهنگی نیز کتاب‌خانه‌های سیار شهری و روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن معرفی شده است.

جایزه جهانی آسترید لیندگرن، یکی از بزرگ‌ترین جایزه‌های جهانی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است.

آسترید لیندگرن، بانوی نویسنده‌ سوئدی و صاحب کتاب‌هایی چون «پی‌پی جوراب بلند» و «کارلوس روی پشت بام» است که در سال ۲۰۰۲ در سن ۹۴ سالگی دیده از جهان فرو بست.

این جایزه هرساله به مناسبت گرامی‌داشت یاد این نویسنده با حضور بیش از ۶۰ کشور دنیا و با هدف افزایش کیفیت آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان و تقویت حقوق کودکان در جهان برگزار می‌شود.

سال گذشته نیز مصطفی رحماندوست در حوزه نویسندگی و پژمان رحیمی‌زاده در حوزه تصویرگری به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی شده بودند.