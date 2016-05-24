در فوتبال ایران «قحط البازیکن» نداریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد نجف نژاد درباره حضور دو بازیکنی که خدمت سربازی آنها تمام نشده در لیست انتخابی کی‌روش برای تیم ملی فوتبال و مشکل سفرهای خارجی آنها گفت: این مساله تابع فرامین ستاد کل نیروهای مسلح است.

نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید برای شرایط ویژه همچون تیم ملی تبصره هایی وجود داشته باشد، توضیح داد: اینگونه نیست که قحط البازیکن داشته باشیم؛ ایران پتانسیل خوبی دارد و حتی از بازیکنان تیم‌های لیگ دسته یک هم می توان تیم ملی را ارنج و گزینش کرد.

وی در گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه پتانسیل بازیکنان تیم های داخلی بالاست و آینده درخشانی دارند، افزود: همه تصمیم گیری ها باید تایع قانون باید باشد و من موافق با نظر ستاد کل نیروهای مسلح هستم.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: نبود این چند نفر در این شرایط خاص هیچ ضربه‌ای به تیم ملی فوتبال نمی‌زند؛ ضمن آنکه آنها پس از پایان دوره خدمت می‌توانند در تیم ملی کشور حضور داشته باشند.

در لیست اعلامی کی‌روش برای تیم ملی فوتبال، نام دو بازیکنی به چشم می‌خورد که خدمت سربازی آنها تمام نشده و به همین دلیل اجازه سفر خارجی را ندارند و به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، نمی‌توانند تیم ملی را همراهی کنند.