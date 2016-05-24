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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

کمک ۶ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با بحران های خاورمیانه

کمک ۶ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با بحران های خاورمیانه

رسانه های خارجی از کمک شش میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با بحران های خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «یاسو فوکودا» نخست وزیر سابق ژاپن شب گذشته اعلام کرد که دولت فعلی ژاپن تصمیم گرفته است طی سه سال آینده شش میلیارد دلار به عنوان کمک انسانی در راستای مقابله با بحران های انسانی در خاورمیانه هزینه کند.

ژاپن در حال حاضر پروژه هایی را در زمینه آموزش، بهداشت و غذا در منطقه اجرایی می کند و کمک مذکور طی سه سال آینده صرف حمایت از آوارگان سوری نیز خواهد شد.

فوکودا افزود: دولت ژاپن در چارچوب کمک های انسانی در خاورمیانه، فرصت تحصیل در دانشگاه های ژاپن را برای ۲۰ هزار دانشجو فراهم خواهد کرد و همچنین پزشکان ماهر و تجهیزات پزشکی به منطقه ارسال خواهد شد.

کد مطلب 3666484
سمیه خمارباقی

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