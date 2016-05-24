تسهیلات بانکی راه حل رفع بحران مالی واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، محمدرضا خبار در خلال جلسه رفع موانع تولید شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان، از پرداخت ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به سه واحد تولیدی استان در قالب تسهیلات رونق تولید خبر داد و ابراز داشت: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می توانند با مراجعه به درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir و وارد کردن اطلاعات خود، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان سمنان یکی از نخستین استان هایی است که در این خصوص اقدام کرده، ابراز داشت: بر این اساس به دو واحد لبنی فجر شاهرود و مهربان الیاف گرمسار هر یک ۳۰ میلیارد ریال و واحد تولیدی نقل و آبنبات یاورزاده نیز هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.

۳۳۵ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان مطرح شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه کارگروه رفع موانع تولید جایگاهی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل است، گفت: تعداد واحدهای دعوت شده در ۱۵ جلسه قبلی این کارگروه، ۱۴۴ شرکت بوده که برگزاری جلسات با این واحدها تاکنون ۳۳۵ مصوبه درپی داشته است.

بهروز اسودی با بیان اینکه از ۳۳۵مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان، ۱۳۷ مصوبه اقدام شده، ۱۶۴ مصوبه در دست اقدام بوده و ۳۴ مورد نیز تاکنون عملی نشده است، توضیح داد: امور بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی و امور زیربنایی از عمده ترین مسایل و مشکلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی در این کارگروه است.

وی با اشاره به درصد فراوانی مصوبات این کارگروه، خاطرنشان کرد، امور بانکی با ۴۴ درصد بیشترین مصوبات کارگروه رفع موانع تولید را به خود اختصاص داده است.

در این جلسه مشکلات شرکت ریسندگی و بافندگی قیطان، شرکت پلاستیک سازان شاهرود، شرکت گوهرتراشان، شرکت های گچ بهادان و شاهرود شرق، شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق و همچنین سهیل بهپوش در خصوص بازپرداخت تسهیلات بانکی، امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی بررسی شد.