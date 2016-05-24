نظر کاپیتان تیم فوتبال استقلال خوزستان در خصوص پیوستن به استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیبی پیش از آغاز تمرین تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که در این اردو حضور پیدا کرده ام و به تیم ملی دعوت شده ام تا بتوانم نظر کادر فنی را جلب کنم.

وی در خصوص اینکه گفته می شود با استقلال تهران وارد مذاکره شده و با این تیم به توافق رسیده است، تصریح کرد: تمام تمرکزم بر روی تیم ملی است و نمی خواهم در مورد موضوع دیگری صحبت کنم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال خوزستان در پاسخ به این پرسش که با حضور بازیکنان باتجربه آیا می تواند در تیم ملی حضور داشته باشد، گفت: من آمده ام خودم را ثابت کنم.