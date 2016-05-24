محور هراز مسدود شد/معرفی مسیرهای جایگزین برای تردد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشورگفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در تمامی راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود : بر همین اساس تمامی جاده ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه محور هراز از ساعت ۸ صبح امروز تا ساعت ۱۱ ظهر فردا به علت عملیات راه سازی مسدود است، گفت: در زمان انسداد محورهای چالوس و فیروزکوه از مسیرهای جایگزین هستند.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تأکید کرد: محور رشت - قزوین در محدوده پل تنکابن به تونل نصفی، رستم باد - گیلان، کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ – شاهرود و شمشک - دیزین کماکان مسدود است.