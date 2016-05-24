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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

محور هراز مسدود شد/معرفی مسیرهای جایگزین برای تردد

محور هراز مسدود شد/معرفی مسیرهای جایگزین برای تردد

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از انسداد محور هراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشورگفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌اکنون در تمامی راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود : بر همین اساس تمامی جاده ها و محورهای مواصلاتی کشور  وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه محور هراز از ساعت ۸ صبح امروز تا ساعت ۱۱ ظهر فردا به علت عملیات راه سازی مسدود است، گفت: در زمان انسداد محورهای چالوس و فیروزکوه از مسیرهای جایگزین هستند.

 رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور تأکید کرد: محور رشت - قزوین در محدوده پل تنکابن به تونل نصفی، رستم باد - گیلان، کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ – شاهرود و  شمشک - دیزین کماکان مسدود است.

کد مطلب 3666583

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