امیدواریم مبادلات تجاری با ایران به سطح قبل از تحریم ها بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، دانی انان صبح سه شنبه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به رابطه طولانی کشور دانمارک و ایران، اظهار کرد: این دو کشور در حقیقت یک رابطه طولانی دیپلماتیک ۸۳ ساله دارند که تاکنون هیچ گاه قطع نشده است.

وی با بیان اینکه سابقه روابط تجاری بین ایران و دانمارک حتی در زمان تحریم ها نیز برقرار بوده است، بیان کرد: خواسته قلبی و هدف من این است که این همکاری بیشتر از گذشته گسترش یابد.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران اظهار امیدواری کرد: بعد از برداشته شدن تحریم ها شاهد بازگشت سطح مبادلات تجاری دو کشور به سطح قبلی باشیم.

معدن از زمینه های اصلی همکاری بین دانمارک و خراسان جنوبی است

انان با بیان اینکه منافع متقابل مهمترین دلیل برای همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی بین دو طرف است، عنوان داشت: در حال حاضر زمینه های همکاری زیادی در بخش معدن، کشاورزی و انرژی های نو بین دو کشور وجود دارد.

وی به سفر دو روزه خود به بیرجند اشاره کرد و گفت: در این سفر ضمن ملاقات با مدیران و مقامات استان، بازدیدی از واحدهای صنعتی استان خواهیم داشت.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران، بخش معدن را یکی از زمینه های همکاری اصلی بین دانمارک و خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: کشور دانمارک تجربه های خوبی در حوزه معدن داشته و از تکنولوژی خوبی در این زمینه برخوردار است که به طور حتم این تکنولوژی به صادرات صنایع معدنی استان کمک کند.

انان با اشاره به استفاده از پنیرهای دانمارکی در ایران، گفت: در گذشته پنیرهای دانمارکی در ایران مصرف بالایی داشت اما امروز خود پنیرهای ایران بسیار خوشمزه است و ما دانمارکی ها فقط کالای تولید شده را به ایران نداده بودیم بلکه تجهیزات، مواد و نحوه ساخت را نیز به شما دادیم که هر دو طرف منتفع شدند.

وی ادامه داد: در همین راستا فراوری و صنایع مواد غذایی یکی از زمینه های اصلی که در حال حاضر در مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی با ایران مطرح است.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکل کمبود آب در استان بیان داشت: ما در دانمارک مقادیر زیادی اب داریم اما با این وجود اگر ما هم مصرف بی رویه داشته باشیم با مشکل روبه رو خواهیم بود.

اعلام آمادگی کشور دانمارک برای انتقال تجربیات خود در حوزه آب

انان با بیان اینکه ما در سالیان گذشته تلاش کرده ایم که از تکنولوژی هایی استفاده کنیم که صرفه جویی آب را به دنبال داشته و آب ها را به خوبی بازیافت کند، گفت: من هر روز در مطبوعات و رسانه های ایران مشکل کمبود را می خوانم و بر هیمن اساس یکی از زمینه های همکاری با ایران موضوع آب است.

وی با بیان اینکه دنبال این هستیم که تا پایان سال سمیناری در ارتباط با موضوع اب در تهران برگزار کنیم، بیان کرد: کشور دانمارک می تواند اطلاعات و تجربیان خود را در این زمنیه در اختیار ایران قرار دهد.

وی همچنین از حرکت ایران به سمت استفاده از انرژی های نو ابراز خوشحالی کرد و افزود:انرژی های نو یکی از فرصت های مهم برای صرفه جویی در زمینه نفت و گاز برای ایران بوده و آماده همکاری در این زمینه نیز هستیم.

سفیر دانمارک در جمهوری اسلامی ایران همچنین به زعفران خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: بعد از بازدید از استان برای اعزام هیئت های تجاری به این استان اعلام امادگی کرده و همچنین پذیرای هیئت های تجاری این استان در دانمارک خواهیم بود.