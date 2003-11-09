سالروز ولادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي "ع" مباركباد

سالروز ولادت كريم اهل بيت ع ، معدن حلم و علم و شاخسار جود و كرم بر پيروان حضرتش تبريك و تهنيت باد

امام حسن(ع )، نخستين فرزند امام على(ع) و فاطمه زهرا (س) ، در نيمه ماه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدينه ديده به جهان گشود . آن حضرت پس از شهادت امام على(ع ) شش ماه بر مسلمين خلافت كرد . آن امام والامقام در طول عمر مبارك خود دو بار تمام ثروت و دارايى خويش را در راه خدا بخشيد و سه بار تمام اموال خود را وقف كرد. به گفته مورخان ، امام حسن مجتبى(ع )، فردى شجاع، دلير و مبارز بود و در غالب جنگ هايى كه امام علي( ع) حضور داشتند آن حضرت نيز حضور داشت و در خط مقدم قتال عليه كفار بود .امام حسن(ع ) مسئوليت امامت و رهبرى شيعيان را درفضايي نا بسامان و آشفته به عهده گرفتند. در اين زمان امام (ع) به ناچار در برابر كيد و مكر معاويه قرار گرفت و ناچار شد كه تنها گزينه باقيمانده يعني صلح را انتخاب كند . بي شك ارزش صلح امام حسن( ع )، با توجه به شرايط زماني ومكاني خاص خود رخ داد ، كمتر از جنگ و شهادت امام حسين (ع) نبود . بسياري دليل صلح امام حسن را يقين ايشان به وجود شك و ترديد در توده هاى مردم نسبت به مبارزه با معاويه مي دانستند . خيانت طرفداران ايشان ، تهديد و تطميع هاي معاويه و نهايتا تشكيل مثلث زر و زور و تزوير باعث بروز وقايعي شدند كه امام (ع ) را مجبور به امضاي صلحنامه با معاويه كردند . در اين شرايط امام مجتبى(ع ) منطقا و قاعدتا نمي توانست وارد مبارزه با معاويه گرددتا اينكه ايشان ناچار به پذيرش صلحِ تحميلى شد.بر اساس اين صلحنامه ، حكومت به اين شرط كه به كتاب خدا و سنت رسول او و سيره خلفاى صالح، عمل كند به معاويه سپرده مي شود. در ضمن ، پس از معاويه خلافت به عهده امام حسن(ع) واگذار مي گرديد . همچنين معاويه بر اساس اين صلحنامه ملزم شد كه دشنام دهي به اميرالمؤمنين على(ع ) و بد گفتن از ايشان بر منابر را ممنوع سازد .در امان بودن ياران امام على (ع ) عدم تعرض به آنان و محفوظ ماندن جان و مال و فرزند و ناموس شان از هر گزندى از ديگر مفاد اين صلحنامه به شمار مي رفت .بي ترديد مي توان گفت صلح امام حسن(ع )، چهره واقعى معاويه را آشكار ساخت ودستگاه جور او را به مردم شناساند . از اين رو معاويه درصدد حذف حضور فيزيكي امام بر آمد و سرانجام، نقشه كشتن امام را طرّاحى نمود .امام حسن(ع) در سال پنجاه هجرى، به وسيله زهرى كه همسرش جعده به دستور معاويه به او خوراند، در 48 سالگى به شهادت رسيد. مزار شريفش در قبرستان بقيع، در كنار سه امام معصوم ديگر، زيارتگاه خيل شيفتگان آن حضرت است.